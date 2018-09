Sự hòa hợp của nữ tuổi 1996 và nam tuổi 1992

Theo phong thủy, cung mệnh, hai tuổi Nhâm Thân và Bính Tý không có xung khắc nào đáng ngại.

Em là nam, tuổi Thân, sinh vào tháng 11/1992. Còn bạn gái tuổi Tý, sinh vào tháng 12/1996. Liệu chúng em có đến được với nhau không, và nếu có thì có thể hòa hợp, hạnh phúc bền vững không?

Tư vấn tham khảo:

Bạn sinh năm 1992 tuổi Nhâm Thân, mệnh Kiếm phong Kim, thuộc cung Cấn (Thổ). Bạn gái của bạn sinh năm 1996 tuổi Bính Tý, mệnh Giản hạ Thủy, thuộc cung Khôn (Thổ).

Sự hòa hợp, xung khắc của hai tuổi này như sau:

- Hai tuổi Nhâm Thân - Bính Tý nếu kết hôn với nhau thì sẽ phạm Thiên can xung (Nhâm xung Bính), nhưng không xung ngược vì Bính xung Canh - không xung Nhâm. Theo kinh nghiệm dân gian, nếu Thiên can của chồng xung với Thiên can của vợ thì là hợp lẽ tự nhiên và không có gì đáng ngại. Vì người xưa quan niệm, chồng khắc chế được vợ thì người vợ sẽ không quá lấn lướt vai trò trong gia đình.

- Địa chi của hai tuổi này thuộc vòng Tam hợp (Thân - Tý - Thìn) nên sẽ tốt cho hôn nhân.

- Mệnh Kim của bạn sẽ sinh phù cho mệnh Thủy của bạn gái. Vì vậy bạn sẽ là người lo toan, trụ cột trong gia đình.

- Theo Du niên mệnh quái trong Dịch học, nếu nam thuộc cung Cấn (Thổ) kết hôn với nữ thuộc cung Khôn (Thổ) thì sẽ được cung Sinh khí, tốt cho hôn nhân. Gia đình hai bạn sẽ luôn sung túc, đầy đủ, làm ăn thuận lợi, con cái khỏe mạnh, dễ nuôi dạy.

Như vậy, theo phong thủy, cung mệnh, hai tuổi Nhâm Thân và Bính Tý không có xung khắc nào đáng ngại. Nhưng để hạnh phúc gia đình bền vững, cả hai còn phải hòa hợp trong nhiều điểm khác. Trong đó, yếu tố tư chất hòa đồng là điều quan trọng số một. Nếu cả hai có chung quan điểm, luôn đồng thuận ý kiến, luôn biết lắng nghe, thấu hiểu nhau, mỗi người nhường nhau một bước thì cuộc sống mới thực sự yên ấm, cả hai mới xây dựng được gia đình hạnh phúc lâu bền.

Châu Long