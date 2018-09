'Siêu đám cưới' chứa đựng cả đại dương bao la của uyên ương Sầm Sơn

Tình yêu của Mai Anh và Minh Tùng kéo dài trong 5 năm với nhiều kỷ niệm gắn liền với biển cả, những con sóng và bãi cát dài bất tận. Do đó, cặp vợ chồng đã tái hiện hình ảnh về đại dương bao la trong đám cưới mang tên gọi 'Legend of the sea'. Để hiện thực hóa mong muốn này, wedding planner đã lựa chọn hình ảnh thủy cung dưới đáy biển để làm bối cảnh chính của hôn lễ. Khu vực chụp ảnh dành cho cô dâu chú rể và khách mời được bố trí tỉ mỉ và có nhiều vật trang trí gắn liền với đại dương.