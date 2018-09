SBJ 'Chúc phúc vàng son'

Một bộ trang sức đẹp và cặp nhẫn cưới ưng ý cho ngày trọng đại của đời người là điều đặc biệt quan trọng.

Là Top 3 thương hiệu trang sức cưới được người tiêu dùng tín nhiệm, bình chọn trong năm 2013, Công ty SBJ tung ra thị trường hàng trăm mẫu nhẫn cặp cưới và hàng chục bộ sưu tập cưới theo xu hướng hiện đại, ấn tượng đáp ứng tiêu chí lựa chọn của tất cả các cặp đôi trong mùa cưới 2013.

Với chương trình “Chúc phúc vàng son 2013”, từ ngày 1/8/2013 đến ngày 31/3/2014, ngoài những chương trình ưu đãi cho từng khách hàng theo quy định, khi mua trang sức cưới hoặc nhẫn cặp cưới tại hệ thống cửa hàng SBJ, khách hàng sẽ được tham gia và có cơ hội trở thành cặp đôi may mắn. Cụ thể, các đôi uyên ương có cơ hội là một trong năm cặp đôi may mắn của tháng để nhận cặp mặt dây chữ cái trị giá 3,5 triệu đồng và sở hữu giải thưởng “Hạnh phúc vàng” dành cho 10 cặp đôi may mắn với giải thưởng là cặp đồng tiền “Phúc” bằng vàng mang thông điệp tình yêu vĩnh cửu trị giá 7 triệu đồng.

Thông tin chi tiết, liên hệ (08) 3932 8888 hoặc truy cập website www.sacombank-sbj.com

Ngọc Điệp