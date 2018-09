Quản lý của Chi Pu mang cả dải ngân hà vào 'đám cưới khủng'

Chú rể Hữu Anh mang mệnh Thổ, cô dâu Bảo Vy mệnh Hỏa nên tiệc cưới có tên gọi 'You are the universe of my life' của cả hai có nghĩa ngày vui của uyên ương, cũng là ngày mà vũ trụ ngân hà (galaxy) chứng kiến hai hành tinh sáp nhập thành một, mở ra một kỷ nguyên hạnh phúc. Ý tưởng này của chú rể được hình thành trên chuyến bay từ Bali về TP HCM.