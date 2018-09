Quà tặng hấp dẫn tại triển lãm cưới 'Vũ hội yêu'

Triển lãm cưới "Vũ hội yêu" sẽ diễn ra vào 8h - 22h, ngày 11 và 12/3, và mở cửa tự do tại Adora Grandview, quận 5, TP HCM. Theo đó, các cặp đôi Việt sẽ có cơ hội trải nghiệm một không gian thơ mộng và xa hoa đến từ thế giới cổ tích Disney. Chương trình này nằm trong chuỗi sự kiện cưới do Công ty Việt Á Media tổ chức và đơn vị tài trợ chính The Adora.