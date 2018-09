Phụ kiện nổi bật cho đám cưới xanh đậm

Các chi tiết trang trí đám cưới với sắc màu xanh của trời và biển sẽ mang tới không gian cưới sang trọng mà yên bình.

Màu xanh đậm (royal blue) là sắc màu của trời và biển, gợi cảm giác yên bình và là màu sang trọng trang trí đám cưới. Những cô dâu chú rể chọn màu xanh đậm thường là người thích sự sang trọng nhưng không quá lấp lánh, bắt mắt và ưa sự trầm tĩnh, ôn hòa.

Ngoài ra, với văn hóa cưới của phương Tây, các cô dâu đều biết một câu thành ngữ nổi tiếng để chỉ những phụ kiện cô dâu cần có, đó là "Something old, something new, something borrowed, something blue" (Một chút gì cũ , một chút gì mới, một chút gì đi mượn, một chút gì màu xanh). Trong đó màu xanh là điều không thể thiếu với cô dâu. Bạn có thể chọn cho mình bộ trang sức đính đá xanh hay chiếc giày xanh cá tính hoặc một bó hoa cưới màu xanh đặc biệt... Ngoài những phụ kiện cưới dành riêng cho cô dâu, tất cả các chi tiết trong đám cưới đều có thể mang màu xanh đậm yên bình.

Thiệp cưới trắng nổi bật hơn hẳn với dải ruy băng và nơ xanh.

Bó hoa được trang trí cũng với ruy băng xanh.

Dù mặc váy cưới dài, nhưng nhiều cô dâu vẫn chọn cho mình đôi giày cưới xanh đậm sang trọng.

Hiện nay trang sức đá sapphire được uyên ương ưa chuộng vì màu sắc trẻ trung.

Nếu cưới ngoài trời, không gian ngập tràn màu xanh sẽ nổi bật giữa cỏ cây hoa lá.

Đám cưới trong nhà cũng vẫn sẽ nổi bật với những chi tiết trang trí màu xanh.

Vì xanh là sắc màu lạnh nên khi sử dụng để trang hoàng đám cưới, uyên ương nên kết hợp cùng hoa và các phụ kiện ấm như nến hay ánh sáng ấm áp.

Điểm xuyết những dải table runner trên nền khăn trải bàn trắng sẽ làm bàn tiệc cưới ấn tượng.

Chọn thủy tinh xanh để trang trí đám cưới cũng là cách gây ấn tượng của nhiều cô dâu chú rể.

Ánh sáng xanh trong đám cưới sẽ tạo nên vẻ đẹp huyền ảo cho đám cưới.

Bàn tiệc với dải table runner màu xanh đậm.

Hai kiểu bánh cưới ton sur ton với không gian tiệc xanh đậm.

Linh Linh

Ảnh: Bridalmusing, Ruffled