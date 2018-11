NTK bày cách chọn áo dài cưới cho mẹ chú rể tôn dáng thon gọn

Do phải di chuyển nhiều trong tiệc cưới nên mẹ chú rể lẫn mẹ cô dâu cần chọn áo dài có độ co giãn, tạo sự thoải mái khi mặc.

Năm nay gia đình tôi sẽ tổ chức đám cưới cho con trai. Tuy nhiên, tôi chưa biết nên chọn mẫu áo dài nào cho ngày trọng đại này. Xin nhờ quý báo tư vấn giúp tôi trang phục phù hợp. Tôi xin cảm ơn! (Độc giả có địa chỉ email t01047260xxx@gmail.com)

Theo quan sát trên hình, cô có dáng người đẹp nên sẽ dễ chọn lựa áo dài. Do là mẹ chú rể nên cô sẽ cần di chuyển, cử động nhiều trong tiệc cưới, vì vậy cô nên ưu tiên chất liệu vải co giãn để tạo cảm giác dễ chịu khi mặc.

Ba chất liệu may áo dài mà cô có thể tìm đến là: vải crepe, vải chiffon, vải tầm Italy. Để tìm được chất liệu vải phù hợp với bản thân, cô cần hiểu rõ về đặc điểm của từng loại vải. Mẫu vải crepe giúp áo dài lên phom chuẩn, đứng dáng nhưng không kém phần thướt tha và dễ dàng phù hợp với mọi dáng người. Đặc biệt, mẫu vải này có thể may được cả hai mặt với một mặt bóng và một mặt lì. Chất liệu tiếp theo là chiffon có đặc điểm mỏng nhẹ, độ co giãn tốt. Nếu chọn vải này, cô nên may 4 tà để áo dài trở nên đẹp, thướt tha hơn và không lộ nội y, tránh gây phản cảm. Chất liệu cuối cùng là tầm Italy có độ co giãn nhẹ, vải hơi bóng, có độ mịn, mát. Với chất liệu này, cô cũng nên may 4 tà để áo dài lên phom dáng đẹp hơn.

Vải may quần áo dài nên giống với chất liệu vải may áo. Ví dụ, nếu đã mặc áo từ vải chiffon thì cô nên may quần cũng từ loại vải này. Riêng trường hợp diện áo dài từ vải crepe thì cô nên mặc kết hợp quần lụa.

Do bức hình chưa thể hiện rõ về màu da của cô nên gợi ý về màu sắc áo dài sẽ được chia làm hai trường hợp. Ở trường hợp thứ nhất nếu da cô trắng, cô nên chọn những gam màu trẻ trung như xanh ngọc, đỏ bordeaux, xanh biển, vàng nghệ. Nếu cô thích phong cách sang trọng, cô có thể diện màu đen, xanh đen, tím than. Đối với trường hợp hai là nước da ngăm đen, cô nên tìm đến các thiết kế có tông màu tôn da như nude, nâu nhạt và màu trắng kem.

Về họa tiết trang trí và đính kết, do vóc dáng thon gọn nên cô có thể tự do lựa chọn các kiểu họa tiết, điểm nhấn khác nhau. Nếu muốn "ăn gian chiều cao", cô có thể diện áo có họa tiết trải dài dọc thân giúp kéo dài chiều cao cơ thể một cách tự nhiên.

