Những thứ có thể thực hiện sớm cho đám cưới

Mua sắm, chuẩn bị cưới từ sớm sẽ khiến uyên ương có thời gian cân nhắc kỹ lưỡng về dịch vụ, đồng thời, việc chi tiền rải rác cũng sẽ làm cặp đôi dễ dàng tiết kiệm.

Chụp ảnh cưới là việc uyên ương có thể làm từ sớm. Ảnh: H.T.M.

Nhiều cô dâu chú rể xác định ngày cưới từ rất sớm, nhưng không biết nên mua sắm, chuẩn bị những gì. Vì vậy gần sát ngày cặp đôi mới chuẩn bị. Điều này có thể dẫn đến sự bị động và lãng phí thời gian. Một độc giả đã gửi thắc mắc về cho Ngoisao.net: "Tháng 4 năm tới em mới tổ chức cưới, em muốn chuẩn bị cưới từ bây giờ nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu và có thể sắm sửa trước những gì. Em rất băn khoăn điều này, vì nếu để gần ngày mới dồn tiền mua sắm thì sợ không chuẩn bị kịp, nếu có thể sắm sửa từ sớm thì sẽ đỡ gánh nặng về kinh tế hơn".

Ngoisao.net sẽ gợi ý cho bạn một số việc có thể làm sớm:

- Nhẫn cưới: Uyên ương có thể mua nhẫn cưới từ trước 5-6 tháng. Nhiều người sợ nhẫn sẽ bị chật hay rộng hoặc kiêng chỉnh sửa nhẫn, nhưng kích cỡ tay không dễ thay đổi chỉ trong vài tháng và việc sửa nhẫn cũng không có ảnh hưởng xấu đến mối quan hệ của hai người. Nếu trước ngày cưới, nhẫn không vừa, bạn nên đi sửa cho phù hợp. Ưu điểm khi chọn nhẫn sớm là có nhiều thời gian lựa chọn mẫu. Cô dâu chú rể nên tìm kiếm các mẫu nhẫn cưới qua mạng Internet hay các tạp chí, sau đó tới các cửa hàng để thử nhẫn phù hợp. Mua nhẫn sớm còn tiết kiệm khi giá vàng thay đổi không ổn định.

- Trang trí phòng cưới, mua sắm chăn đệm: Phòng tân hôn sẽ là nơi uyên ương bắt đầu cuộc sống hôn nhân. Đây là căn phòng làm mà chú rể sẽ phải làm để đón cô dâu mới. Bạn nên sơn lại phòng với màu tươi sáng, sắp xếp lại hoặc đặt thêm đồ nội thất cần thiết. Có thể mua giường mới, hoặc thay "áo" mới cho giường với những chăn, ga, gối và đệm đẹp để căn phòng thêm ấn tượng. Cô dâu có thể cùng chú rể chọn mua các đồ dùng cho căn phòng để tìm được các món đồ đúng sở thích nhất.

- Chọn đồ trang trí nhà và đám cưới: Các loại đồ trang trí cũng là thứ có thể mua sắm từ sớm. Trong đám cưới, uyên ương sẽ phải trang trí nhà vào ngày ăn hỏi, đám cưới. Nếu định làm đẹp thêm cho ngôi nhà, hai bạn nên tìm kiếm dần các món đồ trang trí.

Ngoài ra, hiện nay nhiều cô dâu khéo léo cũng muốn mình tự trang trí cho đám cưới như trang trí bàn gallery, sân khấu hay góc chụp ảnh... Tất cả những nơi này đều cần có phụ kiện trang trí. Khi đã xác định phong cách, màu sắc tiệc cưới, uyên ương sẽ dễ dàng sắm sửa các vật dụng làm đẹp cần thiết cho đám cưới. Hai người nên tìm kiếm những món đồ thể hiện tình yêu như các loại thú bông, hình ảnh cô dâu chú rể hay các khung ảnh để trưng bày ảnh cưới của uyên ương.

- Chụp ảnh cưới: Cô dâu chú rể có thể chụp ảnh cưới từ sớm khi thời tiết đẹp để lưu giữ lại những khoảnh khắc lãng mạn. Nếu cưới vào mùa đông, uyên ương nên chụp ảnh cưới vào mùa hè để tận dụng được những ngày nắng, khiến bộ ảnh thêm đẹp.

- Váy cưới: Nếu có ý định may váy cưới, cô dâu có thể lựa chọn nhà cung cấp và đặt may váy trước 4-5 tháng. Nhưng nếu đặt may sớm, tốt nhất cô dâu nên chọn loại váy buộc dây ở phía sau vì váy buộc dây dễ dàng chỉnh sửa dù cô dâu tăng hay giảm cân.

Linh Linh