Những sai lầm thường gặp khi mua nhẫn cưới

Mua nhẫn qua mạng, chọn nhẫn 'độc, lạ'… là một số lựa chọn mà cô dâu chú rể cần tránh.

Ảnh: Bridebox.

Nhẫn cưới là vật chứng thiêng liêng, tượng trưng cho hạnh phúc lứa đôi, thể hiện một tình yêu trọn vẹn. Vì vậy, việc chọn nhẫn như thế nào là điều mà cô dâu chú rể quan tâm và cần cân nhắc kỹ lưỡng. Ngoisao.net sẽ liệt kê một số sai lầm phổ biến khi chọn nhẫn để bạn chú ý và tìm kiếm được cặp nhẫn phù hợp.

Thử nhẫn vào buổi sáng

Mọi người hiếm khi tháo nhẫn cưới ra, vì vậy họ đeo nó suốt năm, trong khi ngón tay có thể to hoặc nhỏ đi do thay đổi cân nặng, bệnh tật… Do đó, để chọn được chiếc nhẫn cưới phù hợp với mọi thời điểm trong cuộc đời, bạn hãy thử nhẫn khi cơ thể đang ở trạng thái ổn định với thân nhiệt bình thường và không thử nhẫn vào buổi sáng. Lý do là bởi cơ thể bạn sẽ giữ muối từ tối hôm trước hoặc sau khi tập thể dục buổi sáng và khiến ngón tay bị sưng.

Mua nhẫn qua mạng

Một trong những sai lầm "không tưởng" mà nhiều cặp uyên ương gặp phải là chọn mua nhẫn qua mạng. Bạn có thể lên mạng, tìm hiểu về nhẫn cưới, kích cỡ, chất liệu và trọng lượng nhưng đừng chỉ dựa vào những quảng cáo trên mạng để đặt mua nhẫn cưới. Bởi lẽ bạn cần đến xem chiếc nhẫn và ướm thử vào tay để có những cảm nhận chân thực nhất.

Chọn nhẫn cưới 'độc, lạ'

Vợ chồng bạn không ngại thử những chiếc nhẫn có thiết kế độc đáo, lạ mắt và mong muốn không ai có cặp nhẫn giống như vậy, đó là nhu cầu hoàn toàn chính đáng. Tuy nhiên, hãy chắc chắn bạn vẫn muốn đeo chiếc nhẫn đó sau 20 - 30 năm nữa, chưa kể nhẫn cưới sẽ là vật bất ly thân, theo bạn gặp gỡ khách hàng, đồng nghiệp, gia đình và bạn bè.

Nhẫn càng đắt càng chứng tỏ tình yêu sâu đậm

Nhẫn cưới đắt tiền không đảm bảo mang lại hạnh phúc bền lâu, ngược lại nó là gánh nặng kinh tế cho cả hai bạn. Do đó, bạn cần xác định ngân sách tối đa cho chiếc nhẫn để tránh thâm hụt tài chính.

Nhẫn cưới phải giống nhau từ A đến Z

Yêu cầu này có thể dẫn tới tình trạng cô dâu ưng ý với nét nữ tính của nhẫn nhưng chú rể đeo lên lại không phù hợp. Do đó, vợ chồng bạn chỉ nên chọn cặp nhẫn cưới có một số điểm tương đồng về chất liệu hoặc kiểu dáng.

Hằng Trần