Những loại xe cưới phổ biến

Trong số các loại xe thuê để đón dâu, dòng xe Camry là phổ biến nhất, còn xe Lexus mui trần lại được nhiều cô dâu chú rể Việt lựa chọn vì sự trẻ trung, hiện đại.

Mỗi thương hiệu xe sẽ phù hợp với một phong cách riêng, nên khi quyết định thuê xe hoa đón dâu, các đôi nên cân nhắc kỹ tới mục đích sử dụng, kiểu dáng. Ngoài ra, chi phí thuê cũng là yếu tố quan trọng, quyết định lựa chọn của bạn. Xe cưới ở Việt thường chia thành một số phân khúc, như xe hạng trung, xe cao cấp, hay các dáng xe cổ điển. Để tìm được chiếc xe hoa thích hợp nhất, đôi uyên ương nên tìm hiểu đặc điểm một số loại xe phổ biến nhất hiện nay.

Xe Lexus mui trần màu trắng là lựa chọn hoàn hảo cho các cô dâu chú rể hiện đại, trẻ trung.

1. Xe cưới hạng trung

- Xe Toyota Camry

Theo anh Đức, một nhà cung cấp thuê xe ở Hà Nội cho biết, xe Camry là dòng xe được cô dâu chú rể yêu thích nhất khi tìm kiếm xe hoa cưới. Trong vòng 10 năm gần đây, Camry luôn là lựa chọn thông dụng trong đám cưới. Lý do dòng xe hạng trung của Toyota này "đắt hàng" vì thiết kế không thua kém bất cứ xe hạng sang nào với chiều dài ngang tầm xe cao cấp, đường nét mạnh mẽ, khỏe khoắn. Không gian nội thất bên trong của xe Camry cũng phù hợp để làm xe hoa vì khoang ngồi phía sau rộng rãi, tạo sự thoải mái cho cô dâu chú rể. Việc này có ý nghĩa không nhỏ trong trường hợp cô dâu diện váy cưới bồng xòe lớn và phải đi hàng chục hay hàng trăm km để về nhà chồng.

Một đặc điểm khác khiến xe Camry phổ biến và được ưa chuộng vì giá thuê xe hợp lý với khoảng từ 1,3 triệu đồng trở lên cho một lần thuê nếu cô dâu chú rể tổ chức cưới ở nội thành Hà Nội.

- Xe Hyundai Sonata

Ngoài Camry, vài năm gần đây, nhiều cô dâu chú rể cũng lựa chọn các loại xe mới, thiết kế đẹp, trong đó dòng xe Sonata là một ví dụ. Đây là dòng xe đến từ Hàn Quốc với kiểu dáng khá mềm mại, có các đường viền xe tinh tế. Được cho là cùng phân khúc xe hạng trung với các loại xe của các thương hiệu khác như: Toyota Camry, Nissan Teana nhưng Sonata lại mang một kiểu dáng mạnh mẽ, khỏe khoắn và hấp dẫn hơn hẳn. Chiếc xe màu trắng của dòng Sonata đặc biệt được các cô dâu chú rể ưa chuộng vì tạo cảm giác trẻ trung và dễ trang trí hoa.

Nhược điểm duy nhất của dòng xe này là thương hiệu xe Hyundai, vốn nổi tiếng với các loại xe du lịch và xe tải. Vì vậy, nhiều cô dâu chú rể cảm thấy Sonata không hoàn toàn là lựa chọn tối ưu nhất vì thương hiệu không cao cấp. Nhưng giá thuê xe lại tốt, phù hợp cho các đôi uyên ương muốn tiết kiệm. Nếu tổ chức cưới trong nội thành Hà Nội, cô dâu chú rể sẽ thuê được xe Sonata với giá từ 2 triệu đồng.

Chiếc xe Mercedes E280 hạng trung nhưng không kém phần sang trọng.

2. Xe cưới cao cấp

- Xe Mercedes

Trong dòng xe hoa đám cưới cao cấp, thương hiệu Mercedes được nhiều cô dâu chú rể biết đến nhất. Nhiều người cho rằng, khi sử dụng dòng xe này làm xe đón dâu trong ngày cưới đồng nghĩa với bạn được sử dụng một trong những thương hiệu xe cao cấp nhất trên thế giới. Kiểu dáng bên ngoài, nội thất bên trong của xe đều toát lên sự sang trọng, đẳng cấp và có nhiều loại xe, màu sắc, phù hợp với phong cách của nhiều cô dâu chú rể.

Mercedes có nhiều phân cấp và được chia theo chữ cái C - E - S - GL - ML... nhưng ở Việt Nam, các đôi uyên ương thường quen thuộc nhất với 3 series chính là C - Class, E - Class và S - Class.

Series C - Class là phân cấp thấp nhất trong thương hiệu xe Mercedes. Thiết kế xe nhỏ gọn, dáng vẻ hơi thiên về kiểu thể theo nhưng không mất đi sự sang trọng.

Mercedes E - Class là phân khúc hạng trung, với mục tiêu hướng tới các doanh nhân thành đạt. Chính vì vậy thiết kế của các loại xe Mercedes E toát lên vẻ sang trọng, quý phái và đẳng cấp. Giá thuê xe phân khúc E - Class khoảng 3 triệu đồng trở lên cho một ca nếu cô dâu chú rể ở nội thành Hà Nội.

Series S - class được coi là một trong những phân khúc cao cấp nhất của thương hiệu xe Mercedes. Giá thuê của phân khúc này từ 5 triệu đồng trở lên cho một ca đối với đám cưới trong nội thành Hà Nội.

- Xe BMW

Dòng xe BMW được nhiều cô dâu chú rể nhận xét là thương hiệu đẳng cấp nhưng không quá phô trương. Trải qua nhiều năm, hãng xe BMW gần như giữ nguyên thiết kế cho các dòng xe của mình với tiêu chí kiên định với tiêu chí sang trọng và đẳng cấp. Tùy theo sở thích mà cô dâu chú rể có thể lựa chọn một chiếc xe hoa BMW màu đen hay màu trắng. Ngoài ra, cũng dựa vào khả năng tài chính mà bạn có thể lựa chọn Series 5 hay series 7.

- Xe Lexus

Với dòng xe hạng sang Lexus, các cô dâu chú rể sẽ có hai lựa chọn, một là xe mui cứng bình thường, hai là xe mui trần vì thiết kế xe mui trần của thương hiệu này khá tinh tế và trẻ trung. Trong số các mẫu xe Lexus, series is250 mui cứng và is250c mui trần được nhiều đôi uyên ương yêu thích nhất.

Mục tiêu của cả hai mẫu xe này là hướng tới những đối tượng trẻ trung và thời trang. Dòng xe màu trắng thu hút sự chú ý của nhiều cô dâu chú rể với phần nội thất da màu đen đối lập với màu sơn bên ngoài là màu trắng giúp cho chiếc xe thêm phần nổi bật.

Nếu muốn xe cưới thật sự ấn tượng, cô dâu chú rể nên chọn xe mui trần Lexus is250c. Trong tiết trời se lạnh, thoáng mát, chiếc xe cưới mui trần màu trắng được tô điểm bởi những mẫu hoa cưới đẹp lăn bánh trên các con phố Hà Nội sẽ khiến đám cưới của bạn đặc biệt và sang trọng hơn. Giá thuê cho dòng xe cao cấp này khoảng 5 - 6 triệu đồng cho mỗi ca đối với đám cưới ở Hà Nội.

Xe Volkswagen New Bettle "con bọ" với dáng vẻ đáng yêu.

3. Xe cưới kiểu cổ

Nếu là người cá tính, không muốn đi theo "lối mòn" của những người khác, cô dâu chú rể có thể chọn xe cưới kiểu cổ như mẫu Volkswagen New Bettle. Đây là thương hiệu sản xuất xe lâu đời của Đức và nó đã trở thành huyền thoại với mẫu xe "con bọ" nổi tiếng trên toàn thế giới.

Volkswagen New Beetle kế thừa vẻ đẹp của chiếc xe huyền thoại con bọ tuy nhiên được sản xuất hoàn toàn mới sẽ giúp bạn có được một chiếc xe cưới cổ điển với máy móc, động cơ hoàn toàn hiện đại và mới nhất.

Với xe cưới Volkswagen New Beetle, bạn có thể hạ mui xuống để tận hưởng một không khí thoáng mát mà không sợ say xe. Với kiểu dáng cổ điển, độc đáo và lạ mắt sẽ giúp cho chiếc xe cưới của bạn không "đụng hàng" với ai. Ngoài ra, giá thuê một chiếc xe cưới Volkswagen New Beetle không quá đắt. Với trên dưới 3 triệu đồng, các cô dâu chú rể có thể sở hữu chiếc xe này trong vài tiếng tổ chức cưới.