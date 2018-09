Những điều cô dâu cần nhớ nếu chưa tìm được váy cưới 'trong mơ'

Bạn chỉ nên dẫn theo một, hai người thân thiết để cùng chọn lựa váy cưới cho ngày đại hỷ.

Ảnh và váy cưới: Thuy Bridal.

1. Đừng quá lo lắng khi không tìm thấy chiếc váy nào vừa người

Đến tiệm váy cưới, cô dâu thường được thử các mẫu may sẵn, do đó chiếc váy có thể hơi rộng hoặc hơi chật so với cơ thể bạn. Các nhà tạo mẫu có thể sử dụng ghim, cặp để giúp bạn hình dung về một chiếc váy vừa vặn với thân mình. Sau khi chọn được mẫu váy ưng ý, họ sẽ giúp bạn thực hiện các chỉnh sửa cẩn thiết. Vì vậy đừng quá lo khi phải khoác lên mình một chiếc váy hơi rộng ở lần thử váy đầu tiên.

2. Hãy nhớ rằng bạn có thể thay đổi các chi tiết trên váy cưới theo ý muốn

Nếu bạn yêu thích một chiếc váy nhưng muốn thực hiện 1-2 thay đổi đổi nhỏ, hãy hỏi nhà thiết kế. Ví dụ bạn có thể đính thêm pha lê, cườm hoặc yêu cầu bỏ bớt chúng đi. Càng nhiều thay đổi, chi phí bạn phải bỏ thêm càng lớn.

3. Lựa chọn một chi tiết quan trọng và quên đi phần còn lại

Bạn liệt kê hàng loạt chi tiết mà một chiếc váy cưới hoàn hảo cần phải có, nhưng thật không may, chiếc váy đáp ứng được các tiêu chuẩn đó lại không nằm trong khả năng chi trả của bạn. Nếu vẫn chưa thể tìm được chiếc váy cưới ưng ý, hãy nghĩ về một chi tiết quan trọng mà bạn đang tìm kiếm ở bộ váy (kiểu dáng, chất liệu...) và tập trung vào điều đó.

4. Lựa chọn phong cách váy cưới

Cố gắng đừng tập trung vào các chi tiết vụn vặt của chiếc váy mà hãy suy nghĩ về phong cách của bộ đầm. Bạn muốn mình xuất hiện gợi cảm hay nữ tính, ngọt ngào trong ngày cưới? Bằng việc chia sẻ những mong muốn này tới nhân viên tư vấn tại tiệm áo cưới, bạn sẽ tìm được những chiếc váy theo phong cách mà bạn yêu thích, hợp với vóc dáng.

5. Đi thử váy cùng một, hai người thân thiết

Lý do khiến bạn chưa thể chọn được váy cưới nhiều khi không đến từ bản thân bạn mà đến từ người hỗ trợ bạn chọn váy. Người thân, bạn bè đưa ra ý kiến khác nhau trong quá trình thử váy làm bạn căng thẳng và cho rằng không có chiếc váy nào phù hợp với mình. Lần tới khi chọn váy cưới, bạn chỉ nên đi cùng một, hai người thân thiết hoặc thậm chí chọn váy cưới một mình. Càng ít ý kiến được đưa ra sẽ giúp bạn chọn được chiếc váy cưới dễ dàng hơn.

6. Chọn phụ kiện

Phụ kiện được lựa chọn cẩn thận có thể thay đổi vẻ ngoài của chiếc váy cưới. Khi thử váy, hãy hỏi nhân viên tư vấn về món phụ kiện phù hợp để biến chiếc váy từ bình thường trở nên nổi bật, bắt mắt hơn.

7. Ngừng tìm kiếm váy cưới trên mạng internet

Khó có thể phủ nhận rằng internet là nơi lý tưởng để bạn tìm kiếm, xem xét giá cả của váy cưới. Tuy nhiên mặt trái của việc này là khiến bạn luôn so sánh váy của mình với váy của người khác. Vì thế, hãy tập trung vào chiếc váy tuyệt vời mà bạn đã có thay vì quan tâm đến những chiếc váy trên mạng internet.

8. Chọn váy cưới mới, lạ

Bạn nên bắt đầu việc mua sắm bằng cách đi tới các cửa tiệm và mặc thử váy cưới. Nếu bạn không thể quyết định về chiếc váy mơ ước, hãy nghĩ về một bộ đầm cưới mang sắc ombre, màu hồng hoặc xanh baby.

9. Đừng tìm kiếm chiếc váy cưới “hoàn hảo”

Thay vì tìm kiếm chiếc váy hoàn hảo, bạn hãy tìm bộ váy đem lại cảm nhận tuyệt vời khi mặc. Cuối cùng, điều bạn thực sự cần là một chiếc váy giúp bạn "tỏa sáng" giữa đám đông.

Hằng Trần