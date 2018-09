Nàng diễn viên múa cá tính kể về đám cưới đặc biệt

Như bao cặp đôi khác, Tân và Hằng chuẩn bị chụp ảnh cưới, may trang phục ngày cưới. Váy cưới của cô dâu được đặt may trước một tháng. Trước lễ đón dâu 2 tiếng, Thu Hằng vẫn còn "lăng xăng" ở ngoài đường để tìm váy cho tiết mục nhảy đặc biệt trong tiệc. Cặp đôi chọn dịch vụ wedding planner để lo liệu cho toàn bộ tiệc cưới. Ekip thực hiện cũng chính là người của nhà hàng nơi diễn ra tiệc cưới. Khi trao đổi, cặp đôi luôn nhấn mạnh ý tưởng trang trí cho bữa tiệc dựa trên tinh thần tự do và phong cách bohemian của cô dâu, sau đó wedding planner sẽ hiện thực hóa ý tưởng thành đám cưới.