Một đám cưới, hai tiệc ấn tượng ở Huế và TP HCM

Cặp đôi Khoa và Vân tổ chức tiệc cưới ở Huế và TP HCM với hai chủ đề và phong cách hoàn toàn khác biệt.

Hôn lễ của Khoa và Vân được tổ chức tại hai nơi là Huế và TP HCM. Cặp đôi yêu nhau 10 năm, đồng hành với nhau trên mọi nẻo đường, gắn bó từ giảng đường đại học ở Việt Nam đến khi cả hai học cao học ở Mỹ. Tưởng chừng sợi dây tơ hồng bị đứt đoạn khi Vân về Việt Nam sinh sống, nhưng tình cảm của hai người vẫn bễn vững, gắn bó như đá cuội. Cuối tháng 12, Khoa và Vân tổ chức cưới, đãi tiệc ở hai miền. Thường nhiều cặp đôi chú trọng tới tiệc cưới tại thành phố mà giản tiện hôn lễ tại quê nhà, nhưng với Khoa và Vân, tiệc cưới nào cũng quan trọng, nên mỗi nơi, họ lại có một đám cưới mang một phong cách riêng, một chủ đề riêng.

1. Lễ vu quy tại Huế

Chủ đề trong đám cưới tại Huế là "Take you to the very end" với những chi tiết trang trí hài hòa với không gian cố đô cổ kính, đầy mộng mơ. Đám cưới được trang trí với tông màu tím của Huế, cùng sự kết hợp hài hòa giữa những chi tiết như nón lá, đài sen khô, hạt sen, đèn dầu... như tái hiện lại một phần cổ kính của thành phố, của con người dịu dàng và của cô dâu hiền dịu, đằm thắm.

Khoa và Vân rạng rỡ trong tiệc vu quy tại quê nhà cô dâu. Cổng hoa có sẵn tại nhà hàng được florist trang trí lại với nón lá nhiều kích cỡ cùng hoa tông màu tím, dịu dàng, lãng mạn như mảnh đất cố đô. Hoa cưới và hoa cài áo của chú rể sử dụng màu tím và nón lá, tạo sự liên kết giữa uyên ương và cũng là mối dây gắn kết với tông màu trang trí chủ đạo của đám cưới.

Bàn lễ tân với cách trang trí nhẹ nhàng.

Hình ảnh nón lá xứ Huế xuất hiện nhiều trong đám cưới và trở thành "cuốn sổ lưu niệm" đặc biệt.

Những chi tiết mộc mạc của cành khô, đài sen khô, đèn dầu được sử dụng trang trí trên bàn lễ tân.

Trung tâm của bàn tiệc VIP là bình hoa cao với tông màu tím và thực đơn thiết kế riêng, cùng với ghế bọc áo hoa màu tím gắn nón lá xinh đựng hoa. Các bàn tiệc còn lại nhẹ nhàng với một chiếc nón là cỡ trung bình, cắm hoa bên trong.

Bánh cưới và tháp ly ấn tượng với những bình hoa từ nón lá, điểm xuyết xung quanh là đài sen khô.

2. Lễ tân hôn tại TP HCM

TP HCM là nơi mà Khoa và Vân gặp nhau, nên chứa đựng rất nhiều kỷ niệm của hai người từ những ngày đầu yêu nhau đến suốt chặng đường tình yêu. Tiệc cưới thứ hai này được thiết kế khác hẳn so với buổi lễ diễn ra ở Huế. Tiệc mang sắc màu đỏ và xanh trẻ trung, cá tính và thể hiện rõ những chi tiết kỷ niệm của hai người.

Cô dâu Vân rạng rỡ trong đám cưới tại TP HCM. Cô dâu được trang điểm bởi makeup Sơn Đỗ.

Bàn lễ tân là sự pha trộn khéo léo giữa màu xanh và đỏ. Hai gam màu kết hợp tạo thành nét mới lạ mà không đối chọi nhau.

Nếu không gian tiệc ở Huế là sự yên bình, còn không gian tiệc ở TP HCM sống động nhiều màu sắc. Bàn lễ tân có nhiều chi tiết thú vị như khung ký tên là nhiều tờ giấy note màu sắc in logo tên cô dâu chú rể, thùng tiền mừng in dấu vân tay của hai người, những cuộn len, cuộn chỉ nhiều màu sắc mang đến sự mới lạ trong trang trí.

Backdrop chụp hình thể hiện tình yêu của hai người với hai từ "ông xã", "bà xã" mà hai người thường gọi nhau.

Cặp đôi chụp ảnh lưu niệm cùng bạn bè trong đám cưới.

Chi tiết trang trí tái hiện lại kỷ niệm thời yêu nhau của hai người là trò chơi điện thoại qua ống lon ngộ nghĩnh, dễ thương.

Điểm nhấn trong tiệc cưới là lối đi dẫn tới sân khấu.Thay vì trải thảm đỏ thông thường, lối đi được xếp đá cuội nhiều màu, tạo thành hình đôi bàn chân. Chi tiết này thể hiện câu chuyện của Khoa và Vân, cả hai đã cùng nhau đi qua những đoạn đường khó khăn và chông gai nhất.

Cô dâu chú rể bước qua những "chông gai" để đến với cuộc sống hôn nhân hạnh phúc.

Bàn tiệc VIP trang trí với chân nến mạ đồng, cùng hoa xinh xắn tạo sự sang trọng, đồng thời ghế bọc ren trắng đơn giản mà tinh tế.

Linh Linh

Ảnh: Khôi Lê

Trang trí: By Kiethoney decoration & florist