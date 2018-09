Mẹ chồng chuẩn bị giường cưới không ưng ý

Để giải quyết việc tế nhị này, cô dâu và chú rể cần khéo léo thuyết phục gia đình để cả hai tự mua sắm cho giường cưới và phòng tân hôn.

Màu đỏ luôn được ưa chuộng trong trang trí đám cưới, nhất là phòng tân hôn. Ảnh: A.E.

Việc chuẩn bị phòng tân hôn rất quan trọng, bởi đây là nơi hai người bắt đầu cuộc sống hôn nhân sau đám cưới. Không những thế, đám cưới Việt Nam còn có phong tục, khi đưa dâu, gia đình nhà gái sẽ cùng cô dâu về nhà chồng và thăm quan phòng cưới của đôi uyên ương để cảm nhận về cuộc sống mới của cô dâu trẻ. Nhiều tân nương cũng thích chụp ảnh cùng tân lang trong phòng cưới để ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ đầu tiên khi về nhà chồng.

Thường chú rể sẽ là người tu sửa lại căn phòng, mua sắm đồ đạc nội thất cần thiết. Ngoài ra, chăn drap cũng là phụ kiện quan trọng làm đẹp phòng cưới. Nhiều gia đình dành việc chọn chăn drap phòng cưới cho mẹ chú rể, nhưng không phải uyên ương nào cũng cảm thấy ưng ý. Độc giả Thanh Vy chia sẻ cùng báo Ngoisao.net về vấn đề này: "Việc chuẩn bị đám cưới của mình đã gần xong xuôi, duy chỉ có việc trang trí cho phòng cưới là còn khiến mình băn khoăn. Mẹ chồng mình muốn tự tay chọn mua chăn drap cho chúng mình, nhưng cả mình và chồng đều không hợp gu với mẹ. Vì mẹ chọn mẫu mã và màu sắc hơi cũ, không được trẻ trung, nên mình sợ lên ảnh không đẹp. Thứ hai nếu chúng mình không thích chăn drap đó thì cũng không dùng lâu được, sau ngày cưới bỏ đi ngay thì không hay và cũng phí phạm. Mình đang chưa biết thuyết phục mẹ chồng ra sao để mẹ không phật ý!".

Thực tế, có nhiều phụ huynh chỉn chu, tỉ mỉ nên muốn lo cho đám cưới con cái trong từng chi tiết như bộ chăn drap của phòng cưới. Nếu không ưng ý cách lựa chọn của mẹ chồng, cô dâu nên khéo léo cùng chú rể nói chuyện với mẹ, để bà đồng ý cho cả hai tự chọn cách trang trí cho phòng tân hôn. Nên thuyết phục phụ huynh bằng nguyên nhân, phòng cưới là nơi hai người sống sau này, vì vậy việc tự chuẩn bị là điều nên làm, không nên làm phiền tới cha mẹ.

Bộ chăn drap với sắc màu tươi trẻ. Ảnh: A.E.

Khi sắm sửa chăn drap, cô dâu chú rể cần lưu ý một số vấn đề sau:

- Bạn nên tham khảo nhiều nhà cung cấp, từ các thương hiệu lớn tới các nhà may nhỏ. Các thương hiệu chăn ga gối đệm nổi tiếng có ưu điểm là nhiều mẫu mã và màu sắc có sẵn, nhưng giá khá cao, từ 3-4 triệu trở lên và các kiểu dáng được may công nghiệp nên nhiều uyên ương cá tính không thích. Nếu chọn nhà may nhỏ, cô dâu chú rể có thể phải đợi từ 7-10 ngày, mẫu mã, màu sắc vải không đa dạng như các dịch vụ lớn. Nhưng ưu điểm là uyên ương có thể chỉnh sửa chăn drap theo cách của mình (như ghép vải, chần bông, kết hợp nhiều màu..). Giá cả khi đặt may chăn drap thường khoảng 1-2 triệu đồng.

- Cô dâu nên bàn bạc cùng chú rể để chọn lựa bộ chăn drap phù hợp với tính cách cả hai, vì thường cô dâu thích lãng mạn, còn chú rể lại thích đơn giản. Điều khó khăn nhất là tìm được bộ chăn drap mà cả hai người cùng thấy thích. Nếu không, cô dâu nên gợi ý mua hai bộ khác nhau, một bộ màu sắc nổi bật, lãng mạn, hợp với không khí ngày cưới để trải trong ngày đón dâu, một bộ có màu sắc và hoa văn đơn giản để thay đổi sau này.

- Trong phong tục cưới của người Việt, có tục trải giường cưới được nhiều gia đình coi trọng. Người trải bộ chăn drap, sửa soạn giường cho uyên ương phải là người nữ có gia đình hạnh phúc, con cái đề huề với hy vọng cặp đôi mới cưới cũng được "hưởng" sự may mắn đó. Cô dâu chú rể nên bàn bạc với cha mẹ, hoặc để phụ huynh lựa chọn người trải giường để làm hài lòng người lớn, để mọi người cùng góp công vào việc chuẩn bị phòng tân hôn.

Linh Linh