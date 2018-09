Lưu ý khi chụp ảnh cưới với freelancer

Nhiều đôi uyên ương lựa chọn nhiếp ảnh gia tự do để tiết kiệm chi phí và tránh ‘đụng hàng’.

Hiện nay tuy đa số cô dâu, chú rể đều chọn các dịch vụ chụp ảnh cưới của các studio nhưng dễ nhận thấy các studio này vì quá chuyên nghiệp mà thường đi theo lối mòn. Trong khi đó, những bức ảnh cưới qua góc chụp của nhiếp ảnh gia tự do lại được thể hiện rất tự nhiên và nhiều cảm xúc.

Tuy vậy, các đôi uyên ương nên cân nhắc 2 điều dưới đây trước khi giao phó bộ ảnh đánh dấu mốc quan trọng của cuộc đời vào bàn tay của nhiếp ảnh gia tự do.

1. Freelancer chỉ chụp ảnh, không có dịch vụ trọn gói

Không giống như những dịch vụ từ A - Z của các studio, khi lựa chọn nhiếp ảnh gia tự do, bạn phải tự lo liệu mọi thứ cho buổi chụp hình như ăn ở, đi lại, váy cưới, trang điểm, đạo cụ. Thậm chí, nhiều cặp đôi còn phải tự tìm thợ photoshop, hậu kỳ, in ấn trong trường hợp freelancer không chuyên về những mảng này. Nếu ngày chụp ảnh quá gần ngày cưới, bạn sẽ chịu khá nhiều áp lực với “núi” công việc tưởng nhỏ mà không nhỏ này. Không những thế, các gói dịch vụ đơn lẻ như make up, in album, trang phục… lúc nào cũng cao hơn nhiều so với dịch vụ trọn gói. Vì vậy, bạn nên suy nghĩ kỹ lưỡng nếu mục đích tìm đến freelancer để tiết kiệm chi phí.

2. Freelancer rất nghệ sĩ

Đa phần các nhiếp ảnh tự do đến với công việc chụp ảnh vì đam mê. Họ yêu thích sáng tạo và luôn muốn thể hiện cá tính riêng của bản thân. Phong cách của những freelancer này cũng khá đa dạng, mới mẻ và đôi khi không phù hợp với mọi cặp đôi. Vì vậy, bạn nên xem những album cưới mà họ đã thực hiện, tìm hiểu kỹ về style cũng như cách làm việc của những nhiếp ảnh gia này. Hai bên cũng nên thống nhất về ý tưởng, ngân sách trước khi ký hợp đồng.

Minh Minh