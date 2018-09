Lịch trình khái quát để chuẩn bị đám cưới

Mọi công việc nên được ghi thành bản kế hoạch và thực hiện trình tự, vừa giúp uyên ương quản lý kết quả tốt, vừa không bị phân tâm bởi những việc khác.

Để có đám cưới hoàn hảo nhất, uyên ương nên bắt đầu kế hoạch chuẩn bị từ 6 tháng trước ngày cưới. Đây là thời điểm thích hợp bởi cặp đôi chưa chịu nhiều áp lực thời gian, còn thảnh thơi lựa chọn dịch vụ cho đám cưới. Mọi công việc nên được ghi thành bản kế hoạch và thực hiện trình tự, vừa giúp uyên ương quản lý kết quả tốt, vừa không bị phân tâm bởi những việc khác.

1. Xác định phong cách cưới

Nhiều cô dâu chú rể hiện nay thích tổ chức đám cưới với nhiều tiết mục, kịch bản hiện đại, trẻ trung. Vậy bạn nên xác định phong cách mà mình muốn trong đám cưới, cũng như bạn có thể tổ chức bao nhiêu bữa tiệc.

Nếu bạn tổ chức tiệc cùng gia đình, bạn phải có sự bàn bạc với cha mẹ về những điều muốn thực hiện trong đám cưới. Sẽ tuyệt vời nếu các dự định của bạn được gia đình ủng hộ, nhưng nếu phụ huynh không chấp nhận phong cách trang trí hiện đại hay cách tổ chức tiệc trẻ trung do hai bạn nghĩ ra, các bạn nên tìm được phương án phù hợp hơn như tổ chức cưới riêng dành cho bạn bè.

Nếu uyên ương tổ chức hai tiệc cưới dành cho gia đình và bạn bè riêng biệt, bạn sẽ phải phân chia thời gian chuẩn bị hợp lý để cả hai đều diễn ra vui vẻ. Cặp đôi nên thường xuyên quan tâm tới bữa tiệc dành cho những người lớn tuổi, nhưng phải nói trước với cha mẹ rằng bạn cần nhờ tới sự giúp đỡ tối đa của hai người vì một mình bạn không thể quán xuyến chu đáo được cho cả hai lần tổ chức. Việc nhờ gia đình cũng có lợi vì tất cả mọi việc diễn ra trong đám cưới sẽ hoàn toàn theo ý của các bậc thân sinh.

Về bữa tiệc dành cho bạn bè, uyên ương cần ghi rõ những gì muốn có trong đám cưới, như tiệc bình thường hay buffet, màu sắc chủ đạo là gì, cách trò chơi hoặc chương trình sơ lược sẽ diễn ra như thế nào... Việc vạch ra tất cả những yêu cầu dựa trên khả năng và sở thích của hai bạn sẽ giúp đám cưới trong mơ trở thành hiện thực một cách cụ thể, nhanh chóng nhất.

2. Lên danh sách kinh phí và những công việc cần hoàn thành

Cô dâu chú rể cần có 1 bảng danh sách để theo dõi tất cả các công việc chuẩn bị cho đám cưới, trong đó cần ghi rõ xem ai là người chịu trách nhiệm về công việc gì và ngày cần hoàn thành công việc đó. Trong bảng danh sách đó cũng cần ghi rõ bạn phải chi bao nhiêu tiền cho dịch vụ cần thiết. Uyên ương viết ra các công việc càng chi tiết thì kế hoạch đám cưới sẽ càng chuẩn xác và theo đúng ý.

3. Tìm hiểu về các dịch vụ cưới hỏi cần thiết

Dựa theo bảng danh sách kinh phí, công việc, uyên ương nên tìm những nhà cung cấp phù hợp với mình. Các loại sách tham khảo như dạy trang trí, dạy cắm hoa, làm bánh... và mạng Internet là một kho dữ liệu khổng lồ để cô dâu chú rể tìm hiểu về cách tổ chức đám cưới, cách trang trí. Ngoài ra, cặp đôi nên tham khảo thêm những bộ ảnh cưới đẹp, studio ảnh cưới ấn tượng, các nhà tổ chức đám cưới nổi tiếng hay cửa hàng hoa lạ mắt để lựa chọn cho ngày vui của mình. Mỗi khi tìm được địa chỉ hữu ích, cô dâu chú rể nên ghi lại thông tin liên hệ để tránh những lần sau phải tìm kiếm mất thời gian.

4. Chọn địa điểm cưới

Địa điểm cưới là một trong những nơi uyên ương cần đặt trước tiên. Trước 6 tháng là thời điểm bạn có thể đặt nhà hàng đãi tiệc vì nhiều địa điểm nổi tiếng thường hết chỗ ngay từ nhiều tháng trước đám cưới diễn ra.

5. Chọn thiếp mời ngay khi quyết định ngày cưới

Nhiều uyên ương thường để việc in thiếp xuống cuối cùng, khi cách ngày cưới khoảng 1 tháng đến vài tuần. Tuy nhiên ở Hà Nội và TP HCM, giá in thiếp vào mùa cưới thường tăng, nên việc chọn cửa hàng in hoặc chọn loại thiếp sớm sẽ tiết kiệm chi phí và công việc cũng sẽ giảm bớt đi. Nếu tự làm thiếp, kế hoạch này cũng nên bắt đầu trước ngày cưới khoảng 3-4 tháng.

6. Mua sắm những thứ cần thiết

Khoảng 5-6 tháng trước khi cưới, buyên ương nên cùng nhau tìm các mẫu váy cưới cho cô dâu, mua nhẫn, mua giày hoặc đồ trang sức và đồ trang trí để biến bữa tiệc trọng đại thành ngày đặc biệt. Mua sắm sớm sẽ khiến bạn có nhiều thời gian lựa chọn, quyết định những thứ cần mua.

7. Lên kế hoạch cho những việc vặt trước giờ cử hành hôn lễ

Khi gần đến giờ G, uyên ương sẽ phải đối mặt với trường hợp có thể quên việc này, hoặc việc kia chưa hoàn thành. Những lúc đó, cặp đôi phải có phương án thay thế để chương trình không bị vỡ kế hoạch. Uyên ương cần tính đến các việc cần làm trong ngày tổ chức hôn lễ, dự tính các trường hợp có thể xảy ra hoặc giao trách nhiệm cho từng người cụ thể và sau đó, việc của bạn là bình tĩnh, vui vẻ đến bước đến nơi tổ chức tiệc.

8. Đặt vé máy bay và phòng khách sạn cho tuần trăng mật

Nhiều cô dâu chú rể cho rằng tuần trăng mật không quan trọng và mua vé lúc nào cũng được, thậm chí có đôi lại quá bận rộn với công việc nên đã lùi tuần trăng mật sang một kỳ nghỉ lễ khác như Tết dương lịch, Tết âm lịch hay các đợt nghỉ dài.

Nhưng những ngày nghỉ ngay sau đám cưới là điều vô cùng quan trọng, vì bạn đã chuẩn bị cho hôn lễ trong suốt cả một năm, hay ít nhất là trong vài tháng, bạn nên để mình được nghỉ ngơi, tận hưởng tình yêu nồng nàn của cặp vợ chồng mới cưới.

Việc đặt vé sớm sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí tương đối vì các hãng hàng không tại Việt Nam thường xuyên có những đợt khuyến mại lớn và nếu chịu khó tìm kiếm thông tin, cô dâu chú rể có thể đặt được một chuyến đi nước ngoài rẻ hơn là tới một tỉnh thành nào đó trong nước. Càng càng chuẩn bị sớm, bcô dâu chú rể sẽ càng có nhiều thời gian để thư giãn, nghỉ ngơi.

Linh Linh

Ảnh: A.X