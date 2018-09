Làm phim phóng sự trong ngày cưới

Bên cạnh việc ghi lại khoảnh khắc yêu thương của các cặp đôi, câu chuyện đằng sau mỗi thước phim là yếu tố quan trọng khi làm phim phóng sự cưới.

Theo các chuyên gia Stillmotion, ngày cưới là ngày trọng đại của một đời người với đầy đủ những cung bậc cảm xúc vui sướng, hạnh phúc, hồi hộp, lo âu... Việc của người quay phim là làm thế nào để giúp cô dâu, chú rể lưu giữ câu chuyện và cảm xúc của họ một cách chân thật nhất để mỗi khi xem lại những hình ảnh này, họ vẫn còn cảm nhận được niềm hạnh phúc nguyên vẹn của mình ngày nào. Stillmotion đã mang đến những chia sẻ và trải nghiệm hoàn toàn khác mà hầu như tất cả các nhiếp ảnh gia, nhà quay phim đều bất ngờ.

Nhiếp ảnh gia Thành Nguyễn tại hội thảo quay phim phóng sự cưới.

Để thể hiện thành công một câu chuyện trong phóng sự cưới, ekip quay phim cần xây dựng nên một kịch bản hoàn thiện trước khi bấm máy. Đồng thời, việc sắp xếp vai trò của 4 yếu tố then chốt trong một phóng sự cưới là con người - cảnh vật - câu chuyện - mục đích truyền tải là một trong những yêu cầu quan trọng để có một câu chuyện hay, lôi cuốn người xem. Trước thực tế chưa có nhiều studio, ekip quay phim nào thực hiện tốt thể loại phóng sự cưới tại Việt Nam, những chia sẻ mới mẻ và độc đáo của các chuyên gia Stillmotion như một luồng gió mới, góp phần truyền cảm hứng để họ kể những câu chuyện hạnh phúc của các cặp đôi một cách chân thực, giàu cảm xúc hơn.

Anh Thành Nguyễn - nhiếp ảnh gia, chia sẻ: “Dù đã chụp ảnh cưới theo phong cách kể chuyện từ 4 năm nay nhưng cá nhân tôi rất thích cách nghĩ này của người Mỹ. Stillmotion sẽ mang đến những cảm hứng sáng tạo mới cho công nghệ quay phim, chụp ảnh cưới tại Việt Nam qua những chia sẻ về những phương pháp tiếp cận sáng tạo trong kỹ thuật kể chuyện. Đây là một hội thảo chuyên đề mà các bạn nhiếp ảnh gia nên tham dự”.

Cô Joyce Tsang đang hướng dẫn khách tham dự một số tính năng nổi trội của máy quay Canon C100.

Storytelling with Heart là chương trình hội thảo mang tầm vóc quốc tế trong lộ trình 5 nước gồm Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia và Việt Nam do Canon lần đầu tiên giới thiệu và phối hợp cùng Stillmotion thực hiện. Trong khuôn khổ hội thảo lần này, đại diện Stillmotion đã chia sẻ cách sử dụng EOS DSLR và ống kính EF để quay phim, phương pháp biên tập và xử lý hậu kỳ, phương pháp thu ảnh từ phim 4k bằng máy EOS-1DC, phương pháp in ấn với hệ thống in chuyên nghiệp từ Canon và đặc biệt được tác nghiệp cùng các người mẫu.

Grant Peelle - Giám đốc sáng tạo, đồng sáng lập Stillmotion chia sẻ tại buổi hội thảo do Canon tổ chức.

Anh Thành Nguyễn tiết lộ thêm: “Từ khi bắt đầu khởi nghiệp, tôi đã luôn tin tưởng và gắn bó với các dòng sản phẩm của Canon vì cá nhân tôi cảm thấy chúng chất lượng, đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của tôi lẫn các mong muốn từ khách hàng. Bản thân tôi phải công nhận rằng Canon đã trang bị đầy đủ cho các photographer những sản phẩm chuyên nghiệp, hỗ trợ tốt cho việc tác nghiệp của chúng tôi, từ đầu vào cho tới đầu ra”.

