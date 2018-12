Không gian cưới đơn giản, tinh tế của White Palace

Mùa cưới năm nay, White Palace thay đổi diện mạo mới, mang đến nguồn cảm hứng thú vị, lãng mạn cho các cặp đôi.

Không gian cưới tinh tế, lãng mạn

Hiệu ứng "Less is More - Đơn giản là nhất" với lối kiến trúc Minimalism (tối giản) thể hiện rõ nét qua không gian sảnh Ivory. Kiến trúc mới mang hơi thở tĩnh lặng và đầy ý niệm thiên nhiên nhưng không kém phần cá tính với không gian chiều sâu của mái vòm cong cao vút uyển chuyển. Thông điệp trong không gian kiến trúc nói lên điều White Palace đang muốn truyền tải, "đám cưới chính là sự cân bằng giữa tình yêu, tin tưởng và trách nhiệm".

Không gian chiều sâu khơi nguồn cho những ý tưởng nghệ thuật vô tận cho bất cứ ai "lạc bước" vào thiên đường mang dáng hình của một lễ cưới trong thánh đường nguy nga này.

Trang trí sảnh tiệc theo xu hướng mới

Trào lưu "eco chic" với gam màu xanh pha lẫn sắc trắng thanh khiết hiện đang thịnh thành và được nhiều cặp đôi ưa chuộng. Những sắc hoa trắng nhẹ nhàng pha lẫn sắc xanh thiên nhiên tối giản được dự đoán dẫn đầu xu hướng cưới trong năm 2019 là sự lựa chọn phù hợp trong không gian ấm áp như được thả hàng trăm chiếc đèn trời của đại sảnh Diwa. Sự kết hợp giữa những "hạt" ánh sáng chạm khắc trên chất liệu gỗ tại đại sảnh Alpas sẽ chinh phục những cặp đôi yêu thích phong cách cổ điển.

Các gói trang trí cập nhập theo những gam màu thời thượng được White Palace giới thiệu đến các cặp đôi trong không gian Diwa đẹp choáng ngợp.

Quan tâm đến trải nghiệm của khách tham dự

Bay bổng, thỏa sức với những ý tưởng ấp ủ từ lâu nhưng White Palace cũng không quên dành sự quan tâm đến trải nghiệm của khách mời. Tại đây, ẩm thực luôn được chăm chút với các lựa chọn đa dạng, chuẩn vị của các món Âu - Á - truyền thống, qua bàn tay tài hoa của đội ngũ đầu bếp đã làm nên thương hiệu trong suốt 10 năm qua.

Bên cạnh bữa tiệc tinh tế của vị giác, những vũ điệu ba-lê điêu luyện trên không trung hay tiếng kèn Saxophone réo rắt kể lại câu chuyện tình yêu, được trình diễn bởi các nghệ sĩ hàng đầu cũng là dấu ấn đáng nhớ.

Sự tinh tế của một sự kiện cưới cao cấp thể hiện rõ nét qua trải nghiệm của khách mời.

Ba yếu tố trên sẽ được kết hợp và dành tặng đến các cặp đôi bằng một kế hoạch chi tiết, ngân sách hợp lý bởi các chuyên viên hoạch định sự kiện chuyên nghiệp và đội ngũ nhân viên nhiều năm kinh nghiệm tại White Palace.

Tư vấn đặt tiệc và khám phá các gói trang trí cao cấp theo xu hướng mới tại White Palace: Địa chỉ: 194 Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP HCM.

Điện thoại: 028 3844 7266.

Hotline: 090 999 3838.

Email: info@whitepalace.com.vn.

Website: whitepalace.com.vn.

Facebook: facebook.com/whitepalaceconventioncenter.

