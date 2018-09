Hôn lễ 'độc nhất vô nhị' với chủ đề cỏ bốn lá của cặp người Việt gốc Hoa

Tấn Minh và Hải My gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2016 trong một lần đi chơi cùng hội bạn chung. Khi ấy, cả hai cùng chơi xe điện cân bằng ở đường Nguyễn Huệ (TP HCM). Vì My không biết chơi nên Minh đã cầm tay hướng dẫn cô. Nhờ cái nắm tay ấy mà My biết đó là một nửa mà cô mong ngóng bấy lâu. Còn trái tim Minh thì đã loạn nhịp kể từ khi nhìn thấy nụ cười của cô nàng. Cũng vào năm đó, uyên ương đi Nha Trang cùng bạn bè và thuê thuyền ra đảo câu mực. Khi ấy, trời trong và xanh, Minh đã ngỏ ý muốn My trở thành bạn gái của mình. Đến khi quay trở lại đất liền, cả nhóm gặp cơn bão, Minh đã ôm chặt để bảo vệ My và may thay cả nhóm đã cập bến an toàn. Sau đó, chuyện tình của hai người thuận đà phát triển theo năm tháng.