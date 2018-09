Hàng trăm cặp đôi dự sự kiện trải nghiệm cưới tại nhà hàng Pavillon

Nổi bật tại sự kiện là đêm dạ tiệc thử món miễn phí với chủ đề "Dreaming of Love". Tham dự đêm tiệc, các cặp đôi sẽ có dịp thưởng lãm không gian cưới lộng lẫy, ngập tràn hoa tươi, pha llê, được thưởng thức ẩm thực tiệc cưới cao cấp với những món ngon do đội ngũ đầu bếp hàng đầu đến từ Hong Kong thực hiện. Đồng thời, tân lang - tân nương có cơ hội sở hữu chương trình ưu đãi với mức giá hấp dẫn, áp dụng duy nhất vào ngày 22/4 và tham dự rút thăm may mắn với giải thưởng đặc biệt là một tiệc cưới miễn phí 25 bàn tiệc tổ chức tại nhà hàng 5 sao Tân Sơn Nhất Pavillon cùng nhiều giải thưởng có giá trị.