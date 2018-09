Điều không thể thiếu khi cưới trong một tháng

Đặt nhà hàng, thử trang phục cưới và chụp ảnh cưới là những việc quan trọng chuẩn bị cho hôn lễ.

Thời gian chuẩn bị cưới càng ngắn, cô dâu chú rể càng nên cắt giảm những việc không cần thiết mà chú tâm vào các hạng mục quan trọng. Ảnh: BelleMag.

Nhiều đôi uyên ương bận rộn mong muốn tổ chức đám cưới thật nhanh chóng, thậm chí nhiều đôi chỉ chuẩn bị cưới trong một tháng. Các công việc cần thiết cho đám cưới khá nhiều, tùy thời gian, điều kiện kinh tế mà uyên ương bỏ qua hay chăm chút nhiều việc. Tuy nhiên, vẫn có những điều quan trọng không thể thiếu trong quá trình chuẩn bị, để đám cưới hoàn thiện, suôn sẻ.

1. Xác định ngân sách cưới

Ngay khi quyết định ngày cưới, cô dâu chú rể càng phải tính chi phí chính xác cho hôn lễ. Uyên ương nên có một cuộc gặp mặt với hai gia đình để tham khảo ý kiến và các yêu cầu của bố mẹ, sau đó đưa ra khoản tiền tối đa có thể chi cho đám cưới. Nếu đám cưới là bữa tiệc dành cho cả gia đình và bạn bè, chi phí sẽ lớn hơn. Nếu các khoản cần chi nhiều hơn khả năng cho phép, cô dâu chú rể có thể nhờ tới sự giúp đỡ của gia đình. Nếu không có nguồn giúp đỡ khác, hai người sẽ phải giảm các yêu cầu, dự định để phù hợp với ngân sách đã đề ra.

2. Sắp xếp công việc với thời gian cụ thể

Thời gian chuẩn bị càng ngắn, lịch trình và phân chia công việc càng phải chi tiết, tỉ mỉ. Cô dâu chú rể cần liệt kê danh sách tất cả những việc cần làm và đặt hạn hoàn thành cho từng phần việc. Khi chuẩn bị trong thực tế, hai người cố gắng hoàn thành đúng như hạn đã định ra vì bạn sẽ chỉ có 30 ngày để lo liệu mọi việc.

3. Chọn địa điểm tổ chức tiệc

Địa điểm cưới là yếu tố quan trọng mà bạn cần quan tâm đầu tiên, trước cả khi chọn váy cưới hay nghĩ cách tô điểm cho sảnh tiệc. Bởi một số địa điểm cưới yêu cầu bạn phải đặt trước cả tháng. Khi chỉ còn 30 ngày nữa là tới đám cưới, cô dâu chú rể phải nhanh chóng tìm hội trường tổ chức tiệc và đặt phòng ngay nếu đã có lựa chọn ưng ý. Vì quá gấp gáp nên nhiều hội trường đẹp, nằm ở trung tâm sẽ khó còn phòng, nhất là vào ngày cuối tuần. Các đôi uyên ương có thể chuyển ngày cưới sang ngày thường để có nhiều lựa chọn hơn về địa điểm.

4. Trang phục cưới

Nhiều cô dâu chú rể quan niệm, chỉ khi khoác lên mình chiếc váy cưới, áo vest bảnh bao, hai người mới có cảm giác cưới thực sự. Điều này cho thấy tầm quan trọng của trang phục cưới. Vì thời gian gấp gáp nên cô dâu cố gắng tìm thuê váy may sẵn vì may váy cưới có thể không kịp. Vào mùa cưới, nhiều cửa hàng nhận may váy cưới trong 15 - 20 ngày, chưa kể nếu có lỗi, cô dâu sẽ phải tốn thêm thời gian sửa chữa. Với áo vest chú rể, thời gian may ít hơn, từ một tuần tới 10 ngày nên tân lang cần nhanh chóng tìm nhà may thích hợp và đặt vest cưới.

Trong nghi lễ truyền thống, mâm tráp và đội bê tráp là điều cô dâu chú rể cần chú ý. Ảnh: Wongphoto.

5. Tìm đội bê tráp

Nghi thức trao tráp cưới trong ngày ăn hỏi là phần quan trọng, không thể thiếu trong quy trình cưới của người Việt nên đội bê tráp cũng cần tuyển chọn kỹ lưỡng. Với những cô dâu chú rể cưới muộn, việc tìm đội bê tráp, đỡ tráp là điều khó khăn vì bạn bè hai người thường đã kết hôn, không thể giúp đỡ trong ngày ăn hỏi. Vì vậy, bạn sẽ phải nhờ tới họ hàng, người quen để tìm đủ người đỡ tráp. Nhiều gia đình chọn cách thuê sinh viên hoặc nhờ trọn gói ở các cửa hàng cung cấp dịch vụ mâm tráp lễ cưới nhưng gia đình cầu kỳ sẽ không thích điều này vì họ không muốn người lạ tham dự trong nghi thức cưới.

6. Chụp ảnh cưới

Album ảnh cưới sẽ ghi dấu khoảng thời gian đẹp của cô dâu chú rể trước đám cưới nên hầu hết cô dâu đều yêu thích phần việc này. Để chọn studio, chụp ảnh, làm album ít nhất cũng mất một tuần nên đôi uyên ương cần sớm tìm nơi chụp ảnh ưng ý. Nếu không có nhiều thời gian, cô dâu chú rể có thể chọn chụp ảnh trong studio, hoặc không gian trong nhà để không phải di chuyển nhiều, gây mất thời gian.

7. Các chuẩn bị khác

Ngoài những việc mất thời gian tính toán như trên, cô dâu chú rể có thể nhanh chóng hoàn thành những việc như chọn mẫu thiệp cổ điển, thuê xe đón dâu và chọn mẫu hoa trang trí trên xe, đặt mâm tráp, in phông nền, trang trí nhà cửa đơn giản, mua nhẫn cưới, chuẩn bị cho phòng tân hôn... Vì thời gian chuẩn bị ngắn, bạn càng nên đơn giản hóa công việc. Nếu ôm đồm quá nhiều, cô dâu chú rể sẽ không có sức lo được nhiều việc chỉ trong một tháng.

Nếu có kinh tế dư dả, cô dâu chú rể có thể thuê dịch vụ wedding planner, các chuyên gia tổ chức cưới sẽ lo trọn gói và chuẩn bị mọi công việc cho bạn. Như vậy, dù trong một tháng, bạn vẫn có thể có đám cưới như mơ ước với từng chi tiết tỉ mỉ, cầu kỳ.

Linh Linh