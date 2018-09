Dịch vụ cho thuê veston cưới tại TP HCM

Bạn có thể chụp ảnh cưới tại Mon Amie với veston được may mới 100% (từ 2 - 5 bộ tùy gói) mà không phát sinh thêm chi phí.

Thành lập từ năm 1991, Công ty Veston Mon Amie là một trong những công ty hàng đầu về lĩnh vực may veston tại TP HCM. Tham gia thị trường cưới từ năm 2011, Mon Amie chuyên về veston cưới, vest dành cho chú rể tại TP HCM. Bên cạnh dịch vụ may veston cao cấp, từ năm nay, công ty phát triển thêm 4 dịch vụ mới: cho thuê vest mặc trong ngày cưới, đám hỏi; mặc chụp ảnh cưới; vest cho thuê được may mới theo số đo và kiểu dáng, màu sắc tự chọn. Bạn có thể chụp ảnh cưới tại Mon Amie với veston được may mới 100% (từ 2 - 5 bộ tùy gói) mà không phát sinh thêm chi phí.

Một số mẫu vest dành cho chú rể trong ngày trọng đại:

Vest với form body Hàn Quốc trẻ trung cùng chất liệu vải nhập từ Italy. Mon Amie có trên 80 màu sắc khác nhau cùng các kiểu dáng được thiết kế cập nhất xu hướng thời trang mới nhất, đảm bảo phù hợp với sở thích và phong cách của nhiều chú rể khác nhau.

Giá may veston: 2,7 triệu đồng đến 7 triệu đồng. Giá thuê veston từ 800.000 đồng đến 3, 5 triệu đồng. Chụp ảnh cưới từ 8 triệu đồng đến 42 triệu đồng.

Photo: Ekip Mon Amie (Mon Kevin, Pu Trương, DK Ròm, Eros Tâm); Make up: Ekip Mon Amie (Đinh Long, Phamita)

Liên hệ Veston Mon Amie:

Địa chỉ: 357 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, TP HCM. Điện thoại: (08) 62 535 557 - 0968 111 113.

Email: hotro.monamie@gmail.com.

Website: http://MonAmie.vn; http://PreWedding.vn.

