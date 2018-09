Đám cưới Harry và Meghan trước giờ G: Những chi tiết ấn tượng

Ước tính hôn lễ của Hoàng tử Harry sẽ có chi phí khoảng 45,8 triệu USD, hơn gần 12 triệu USD so với đám cưới của anh trai William.

Ngày 19/5, cả thế giới hướng về nước Anh để đón chờ hôn lễ của Hoàng tử Harry và 'nàng Lọ Lem nước Mỹ' Meghan Markel. Có thể sẽ có những kỷ lục mới được lập ra, những chi tiết ấn tượng mà chỉ thấy trong đám cưới hoàng gia... Tuy nhiên, trên tất cả, hôn lễ là kết quả của một tình yêu được nhiều người ngưỡng mộ.

Chuyện tình 'đũa lệch' đẹp như cổ tích

Trước khi gặp nhau tại buổi hẹn hò giấu mặt do một người bạn chung sắp đặt hồi tháng 7/2016, Hoàng tử nước Anh Harry và nữ diễn viên Mỹ Meghan Markle chưa hề biết đến đối phương. "Tôi đã có một sự bất ngờ đẹp đẽ khi bước vào căn phòng và nhìn thấy cô ấy", hoàng tử Harry nói.

Sau đó, cả hai bắt đầu nhắn tin và có thêm 2 cuộc hẹn ở London. 4 tuần kế tiếp, Harry và Meghan có chuyến du lịch chung đầu tiên tại Botswana, Nam Phi. Kể từ đó, mối quan hệ của cả hai tiến triển nhanh chóng như 'cá gặp nước'. Không lâu sau, Hoàng tử Harry đã giới thiệu Meghan Markle với bố của mình – Thái tử Charles.

Meghan sinh ngày 4/8/1981, người Mỹ, là diễn viên, người mẫu. Meghan có mẹ là người Mỹ gốc Phi, bố là người Canada. Năm 2011, cô kết hôn với nam diễn viên kiêm nhà sản xuất Trevor Elgenson, nhưng đã ly hôn vào 2 năm sau đó.

Trải qua 6 tháng hẹn hò, Harry là người lên tiếng xác nhận chuyện tình với Meghan sau khi bức ảnh chiếc vòng tay đôi và địa điểm chụp ảnh giống nhau được tiết lộ. Tuy nhiên, tình yêu này lúc đầu đã không nhận được sự ủng hộ từ người dân Anh vì Meghan hơn Harry tới 3 tuổi, từng có một đời chồng và là người mang nhiều dòng máu.

Hoàng tử nước Anh lúc đó đã bảo vệ người phụ nữ của mình bằng cách yêu cầu truyền thông "ngừng hành động bạo hành" vì đã có những lời chế nhạo và công kích về chủng tộc, màu da tới Meghan. Khoảng thời gian sau này, cả hai không đọc những lời chỉ trích nhằm vào họ mà dành thời gian cho các hoạt động mà họ thấy ý nghĩa.

Chiếc nhẫn đính hôn mà Meghan đeo ngày 27/11 được chính Hoàng tử Harry thiết kế, gợi nhớ đến Công nương Diana quá cố với những viên kim cương nhỏ lấy từ bộ sưu tập của Công nương lúc sinh thời.

Vượt qua chông gai, cuối cùng tình yêu của cả hai đã có cái kết ngọt ngào khi Harry quỳ gối cầu hôn Meghan. Lúc đó cả hai đang cùng nấu món gà quay. Trước lời cầu hôn lãng mạn, Meghan không thể chờ đến khi Harry thổ lộ xong mà nói ngay: "Em nói 'có' luôn được không?".

Đến sáng 27/11, văn phòng của Thái tử Charles xác nhận chuyện đính hôn của Hoàng tử Harry và nữ diễn viên Meghan. Đồng thời, cặp uyên ương thông báo sẽ cử hành hôn lễ vào mùa xuân năm 2018.

Đám cưới phá vỡ nhiều quy tắc và chi phí dự kiến gần 46 triệu USD

Theo ước tính của Bride Book, hôn lễ của Hoàng tử Harry sẽ có chi phí khoảng 45,8 triệu USD, hơn gần 12 triệu USD so với đám cưới của anh trai William và gấp 23 lần đám cưới của cha mẹ Hoàng tử, gấp 1.000 lần so với chi phí trung bình cho một đám cưới ở Anh. Trong đó, khoản tốn kém nhất trong đám cưới là an ninh với khoảng 43 triệu USD. Phần còn lại sẽ dùng để chi cho các khoản như đồ ăn, bánh cưới, biểu diễn, trang phục và trăng mật.

Về thời gian, đám cưới của cặp uyên ương hoàng gia được ấn định vào lúc 12h (giờ London) ngày 19/5/2018 tại nhà nguyện St. George's ở lâu đài Windsor và được truyền hình trực tiếp. Cả hai sẽ có một cuộc diễu hành xung quanh lâu đài Windsor một tiếng sau đó. Điện Kensington cho biết Tổng giám mục của Canterbury và Trưởng giám mục Windsor sẽ chủ trì nghi thức hôn lễ.

Các thông tin chính thức khác về hôn lễ cũng được công bố. Vị trí phù dâu sẽ bỏ trống vì "cô dâu không biết chọn ai giữa những người bạn". Tuy nhiên, có những lời đồn đoán bên lề rằng Hoàng tử William sẽ đảm nhận vai trò phù rể, còn Hoàng tử bé George và Công chúa Charlotte sẽ trở thành phù rể, phù dâu nhí.

Nhiều phỏng đoán được đưa ra rằng Meghan sẽ diện váy cưới đến từ thương hiệu Ralph &Russo với giá lên đến 100 nghìn bảng Anh và được làm hoàn toàn thủ công.

Theo truyền thống của Hoàng gia Anh, hoa cưới cầm tay cô dâu sẽ có một nhành hoa myrtle (một họ của hoa sim). Còn hoa tươi phục vụ không gian hôn lễ sẽ lấy từ công viên Windsor và được trang trí bởi chuyên gia nổi tiếng Philippa Craddock. 3 ngày trước hôn lễ, hoa đã được chở bằng container đến nơi tổ chức tiệc cưới. People cho hay hoa trang trí có hai màu chủ đạo là trắng và hồng pastel.

Bánh cưới cho hôn lễ của Hoàng tử Harry sẽ được làm từ chanh hữu cơ và hoa cơm cháy bởi đầu bếp Claire Ptak, thay vì một chiếc bánh vị trái cây truyền thống. Người thực hiện chiếc bánh cũng tiết lộ sẽ có thay đổi nhỏ trong kết cấu so với hình ảnh bánh cưới hoàng gia trước đây. Chiếc bánh được làm từ 20 kg bơ, 20 kg bột mì, 20 kg đường, 200 quả chanh Amalfi, 500 quả trứng hữu cơ từ Suffolk và hoa cơm cháy đang được hoàn tất khâu trang trí.

Về âm nhạc, dàn hợp xướng tại nhà thờ sẽ được dẫn dắt bởi Giám đốc âm nhạc James Vivian.

Nhiếp ảnh gia Alexi Lubomirski sẽ là người phụ trách chụp ảnh chính thức tại Lâu đài Windsor trong suốt lễ cưới. Anh cũng là người đã chụp bộ ảnh đính hôn cho đôi uyên ương hoàng gia trước đó.

Điện Kensington thông báo Harry và Meghan đã mời 2.640 người tới Lâu đài Windsor tham dự đám cưới của khách và đám rước sau buổi lễ; nhưng không có bất kỳ nhân vật chính trị nào. Nguyên do bởi Hoàng tử không phải là người thừa kế số 1 cho ngai vàng. Thành phần khách mời gồm: 1.200 người dân từ khắp mọi miền của nước Anh, 1.200 khách mời nữa đại diện cho các khu vực hành chính ở mỗi quận, hạt của Anh. Bên cạnh đó, khoảng 200 người được mời đến từ các tổ chức từ thiện và sẽ có khoảng 100 học sinh từ các trường Royal School, Great Park, Windsor và St George, Windsor Castle…

Mẹ ruột của Meghan - bà Doria Radlan sẽ tới dự đám cưới con gái còn người cha Thomas Markle cáo bệnh nên không thể tới dự. Ngoài ra, Harry và Meghan còn mời ngôi sao quần vợt Serena Williams, diễn viên Sarah Rafferty, Patrick J Adams và Wendell Pierce. Những người bạn của Meghan gồm Jessica Mulroney, Misha Noo Lindsay Roth, Benita Litt, Janina Gavankar và Priyanka Chopra cũng có trong danh sách khách mời tham dự hôn lễ.

Trái với các cặp nam nữ thông thường, đàn ông quý tộc Anh không đeo nhẫn cưới và Hoàng tử Anh cũng không phải ngoại lệ. Bên cạnh đó, cô dâu mới sẽ đặt bó hoa cầm tay trên mộ của một liệt sĩ tại tu viện Westminter.

Sau khi kết hôn, hai người sẽ sống trong ngôi nhà của Hoàng tử Harry hiện nay, Nottingham Cottage tại Điện Kensington, và Markle sẽ trở thành công tước trong Hoàng gia Anh. Tên của cô dâu sau khi kết hôn cũng thay đổi thành Rachel Meghan Mountbatten - Windsor, Nữ công tước xứ Sussex.

Hằng Trần