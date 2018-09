Đại gia đem lâu đài vào đám cưới cho người đẹp Thái Lan

Điểm nhấn đặc biệt nhất ở tiệc cưới mỹ nhân Chompoo Araya là tòa lâu đài pha lê đẹp như chốn thần tiên.

Ngày 10/5 vừa qua, đám cưới của mỹ nhân Thái Lan Chompoo Araya đã diễn ra hoành tráng. Vị hôn phu của cô là tỷ phú Nott Witsarut. Đám cưới của cặp trai tài gái sắc được tổ chức ở không gian sang trọng, lộng lẫy. Cả hôn lễ phủ ngập hoa và đẹp lộng lẫy như một khu vườn thần tiên.

Theo wedding planner Rainforest The Wedding, cả ê-kíp phải chuẩn bị đám cưới trong suốt 3 ngày 3 đêm. Chủ đề của đám cưới là "The Melody Of Love" (Giai điệu tình yêu). Phong cách đám cưới lấy cảm hứng từ câu chuyện cổ tích với điểm nhấn chính là tòa lâu đài được đặt ở giữa sân khấu chính. Toàn bộ lâu đài được làm bằng pha lê cầu kỳ, ấn tượng. Có khoảng 1.500 khách mời tới dự đám cưới, trong đó có nhiều ngôi sao trong làng giải trí Thái Lan và cả những doanh nhân giàu có.

Trước đó, cặp đôi cũng gây ấn tượng bởi lễ đính hôn hoành tráng vào ngày 6/5. Trong buổi sáng ngày đính hôn, chú rể cùng khoảng 30 thành viên gia đình tới khách sạn cử hành nghi thức bằng 15 chiếc xe sang Mercedes S300. Trong đó có 10 chiếc xe để đầy chở lễ vật. Các món quà tặng chú rể đem tới được ước tính khoảng 108 triệu baht (tương đương hơn 69 tỷ đồng).

Đám cưới của cặp đôi diễn ra ở khách sạn cao cấp tại thủ đô Bangkok, Thái Lan.

Cặp đôi Chompoo Araya và Nott Witsarut ra mắt báo chí trước giờ cử hành hôn lễ. Cô dâu diện một chiếc váy cưới lộng lẫy, rạng rỡ bên chú rể.

Con đường dẫn tới hôn lễ đẹp như vườn địa đàng với hàng nghìn cành hoa rủ mềm mại.

Hoa, nến và cây lá tạo nên không gian tự nhiên cho đám cưới.

Khu vực trưng bày ngập tràn cây cỏ.

Wedding planner biến sảnh tiệc thành một khu vườn với tòa lâu đài thần tiên.

Cặp đôi đẹp như công chúa - hoàng tử trong không gian thần tiên.

Tới giờ cử hành hôn lễ, cô dâu thay chiếc váy cưới được thiết kế riêng.

Chú rể ton sur ton với trang phục cưới màu trắng.

Có khoảng 1.500 khách mời tới đám cưới, trong đó có cặp đôi Lydia và Mathew. Cặp đôi nổi tiếng này mới đây cũng tổ chức đám cưới xa hoa vào cuối tháng 3 .

Lối dẫn tới sân khấu bắt đầu bằng một cổng hoa lớn cao hàng chục mét.

Tới giờ cử hành hôn lễ cô dâu chú rể rạng rỡ bước vào đám cưới.

Toàn bộ lâu đài làm bằng pha lê, nằm ở trung tâm sân khấu.

Không gian tiệc đẹp như một khu vườn cổ tích. Chính giữa sân khấu là một tòa lâu đài bằng pha lê lộng lẫy.

Đám cưới của người đẹp được đầu tư chăm chút từ những chi tiết nhỏ nhất. Toàn bộ những chiếc ghế đều được đặt làm riêng.

Cặp đôi Chompoo Araya và Nott Witsarut được coi là trai tài gái sắc của showbiz Thái Lan với chuyện tình yêu lãng mạn kéo dài suốt 6 năm.

Clip ghi lại không khí đám cưới của mỹ nhân Chompoo Araya:

Vivien

Clip: Narakorn Photography

Ảnh: Artyphoto, Narakorn Photography