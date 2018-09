Đá ước dễ thương dành tặng khách mời

Viên đá ghi những lời cầu ước tốt lành của cô dâu chú rể sẽ là món quà đáng nhớ và ý nghĩa dành tặng khách mời sau đám cưới.

Đá ước là những viên đá nhiều màu sắc mang lời nhắn nhủ về những điều ước tốt đẹp. Hướng theo trào lưu DIY - Do It Yourself, có nghĩa là tự mình làm mọi việc, cô dâu chú rể có thể tự tay chuẩn bị những viên đá nhiều màu sắc làm quà cưới dành tặng những vị khách tới dự đám cưới.

Trước khi bắt đầu, bạn cần chuẩn bị:

- Màu Acrylic

- Đá thô với kích thước, hình dáng khác nhau

- Cọ vẽ

- Sơn bóng

Thực hiện:

Chọn một viên đá thô.

Dùng chổi lông cỡ vừa tô kín bề mặt viên đá.

Trong lúc đợi lớp sơn khô, bạn có thể làm tương tự với những viên đá còn lại.

Dùng cây cọ nhỏ để viết những lời nhắn hay điều ước mà bạn thích.

Đợi những dòng chữ khô, hãy phủ thêm một lớp sơn bóng lên toàn bộ bề mặt của viên đá.

Làm từng bước như trên và sử dụng nhiều màu sắc khác nhau, bạn sẽ có một món quà độc đáo đầy ý nghĩa dành tặng những vị khách của mình.

Nguyên Thương

Ảnh: intimateweddings