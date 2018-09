Cơ hội nhận quà khi thử áo cưới tại T'Wedding

Cuộc thi dành tặng cho tất cả các cô dâu có dự định đám cưới trong năm nay, đang sống và làm việc tại TP HCM.

Sau thành công của cuộc thi “Thử áo tại T’Wedding - May mắn nhận áo xinh lần một” vào cuối năm 2013, T’Wedding tổ chức cuộc thi lần thứ hai vào tháng 5 (dự kiến định kỳ 3 tháng một lần) với hy vọng giúp các cô dâu tương lai thực hiện được mong ước thử và tìm chiếc áo cưới phù hợp cho ngày trọng đại của mình.

Đối tượng tham gia: Các bạn nữ chưa lập gia đình, đang lên kế hoạch cưới vào năm nay, đang sống và làm việc tại TP HCM.

Nội dung cuộc thi

- 100 người đăng ký đầu tiên sẽ được xếp lịch đến T’Wedding thử áo cưới.

- Tùy ý chọn một trong các mẫu áo cưới mà T’Wedding cung cấp, sau đó sẽ được photographer chụp ba kiểu ảnh.

- Người tham gia được chọn một trong ba kiểu ảnh đó để T’Wedding up lên Facebook fanpage và website để mọi người xem và like. Lượt like được tính trên cả website và Facebook.

- Người tham gia có thể share về Facebook của mình để bạn bè ủng hộ (lượt like hình trên Fan page T’Wedding mới được tính, không tính lượt like trên tường người tham gia).

Các cô dâu sẽ có dịp nhận những phần quà tặng có giá trị.

Cách thức đăng ký tham gia chương trình: Người đăng ký gửi mail về cho T’Wedding thông tin đăng ký của mình, theo địa chỉ mail: twedding.event@gmail.com.

Thông tin đăng ký như sau: họ và tên; ngày tháng năm sinh; địa chỉ; điện thoại; email; Facebook; ngày cưới (hoặc dự kiến); bạn biết được cuộc thi này qua kênh nào; bạn thích chụp hình cưới ở đâu (studio, ngoại cảnh nội thành, hoặc tỉnh thành nào, nước nào); tiêu chí bạn chọn khi lựa chọn studio cưới; ngân sách dự kiến cho album cưới.

Thời gian tổ chức:

Đăng ký: 15/5 - 28/5.

Buổi chụp hình vào ngày: 1/6.

Tổng kết trao giải: 10/6.

Giải thưởng

Giải nhất: cô dâu của T'Wedding được nhận một áo cưới trị giá 15 triệu đồng.

Giải nhì: một đôi bông tai trị giá 8,9 triệu đồng do Cửu Long Jewerly tài trợ.

Giải ba: một voucher in thiệp cưới trị giá 3 triệu đồng do thiệp cưới Phúc Tài tài trợ.

Cuộc thi mang đến cho các cô dâu nhiều cơ hội quà tặng cưới hấp dẫn.

Ngoài ra, tất cả thành viên tham gia chương trình, khi đặt dịch vụ trọn gói của T’Wedding đều được ưu đãi:

- Giảm thêm 5% trên hóa đơn thanh toán dịch vụ trọn gói tại T’Wedding (sau khi trừ khuyến mãi khác).

- Tặng 10 voucher trị giá 3 triệu đồng và hai viên kim cương khi mua trang sức Cửu Long Jewerly. Tổng trị giá lên đến 4 triệu đồng cho cho 10 bạn may mắn tham gia chương trình.

- Tặng voucher giảm 10% khi đặt thiệp cưới tại thiệp cưới Phúc Tài.

Chi tiết tham khảo tại đây.

Đặc biệt, chương trình khuyến mãi từ ngày 1/5 đến ngày 31/5, khách hàng đặt dịch vụ trọn gói tại T’Wedding sẽ được tặng đôi bông tai trị giá 6,9 triệu đồng.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ : 310 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP HCM.

Điện thoại: (08) 3 865 7332 - 0919 82 11 66.

Website: www.twedding.vn.

Facebook: tweddingvn.

(Nguồn: T’Wedding)