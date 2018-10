Cô dâu chú rể Hà Nội lên ý tưởng thiệp cưới với chi phí thấp

Phương - Hường tự lên ý tưởng thiệp, đóng dấu sáp và đem in với giá thành 13 nghìn đồng/tấm.

Vì nhiều cặp đã chọn thiệp cưới hoa văn, thiệp màu nước nên Phương - Hường muốn tạo nên tấm thiệp khác biệt. 3 tháng trước ngày cưới, họ lên ý tưởng thiệp chỉ có chữ làm điểm nhấn, không có họa tiết, hoa văn, được niêm bằng dấu sáp và đặt ngân sách làm thiệp là 5 triệu đồng.

"Tôi nghĩ về con dấu sáp một năm trước ngày cưới. Tình cờ rằng khi hôn lễ của chúng tôi đến gần, con dấu sáp trở thành hot trend trong việc làm thiệp", cô dâu tiết lộ.

Tiếp theo đó, cô dâu bắt đầu suy nghĩ về phông chữ sẽ xuất hiện trên tấm thiệp. Cô kể: "Vì từng đi học calligraphy (chữ viết tay nghệ thuật) nên tôi quyết định rằng tấm thiệp cưới sẽ có yếu tố này". Chính thày giáo đã dạy chữ cho cô dâu là người đã viết tặng tên hai vợ chồng với hai phiên bản khác nhau như một món quà ý nghĩa cho ngày cưới. Ngay sau đó, ý tưởng về họa tiết cho con dấu sáp mà cô dâu đang tìm kiếm chợt hiện ra.

"Tôi đã dùng chữ Phương - Hường mà thầy giáo viết tặng và ngày cưới của hai vợ chồng để làm họa tiết cho con dấu sáp. Tôi nghĩ đó là con dấu mang đậm dấu ấn cá nhân, chỉ thuộc về hai chúng tôi và là phương án hợp lý", cô dâu tiết lộ.

Cô dâu chú rể thống nhất màu của con dấu là vàng metallic nhằm hướng đến sự sang trọng, lịch thiệp. Tuy nhiên, do không tìm được nhà cung cấp con dấu màu này ở Hà Nội nên cô dâu đã đặt làm dấu với nhà cung cấp ở TP HCM sau khi quyết định được họa tiết riêng của con dấu.

Tấm thiệp cưới không có họa tiết, hướng đến sự đơn giản, tinh tế.

"Chúng tôi dự định in thiệp bằng giấy trắng và rập nổi chữ Phương - Hường. Tấm thiệp sẽ không có màu mè gì vì chúng tôi thích sự tinh tế và đơn giản. Nhưng cuối cùng phương án này bị loại bởi nhà in sẽ cần làm khuôn, vì thế chi phí in ấn sẽ vượt quá ngân sách dự kiến của chúng tôi", cô dâu chia sẻ về thời điểm cả hai suy nghĩ về hình thức của tấm thiệp mời.

Lúc này đã là tháng 8 - trước đám cưới một tháng, cặp vợ chồng vẫn chưa có ý định tự làm thiệp cưới. Họ tìm đến nhà cung cấp thiệp chuyên nghiệp nhưng gặp sự cố lớn. "Chúng tôi đưa ra yêu cầu với nhà cung cấp, đặt cọc trước một triệu đồng và chờ bản vẽ trong vòng một tuần. Tuy nhiên nhà cung cấp trễ hẹn và đưa ra bản thiết kế hoàn toàn khác so với yêu cầu của hai vợ chồng. Do đó, chúng tôi quyết định không nhờ đến nhà cung cấp mà tìm cách để tự làm", cô dâu chia sẻ.

Cô dâu chú rể quyết định tự làm thiệp, chọn không vẽ gì trên đó để thiết kế nhanh hơn, đồng thời cô nhờ một người bạn hỗ trợ thiết kế, sắp xếp chữ, bố cục. Trong vòng 3 ngày, cả cô dâu và người bạn đã hoàn thành mẫu thiệp ưng ý.

"Để tấm thiệp trở nên sáng tạo, khác biệt thì ngoài việc dùng chữ, chúng tôi tập trung vào chất liệu giấy. Thực tế là nếu bạn nhờ nhà cung cấp in thiệp, bạn sẽ mất thêm tiền trung gian, đặc biệt là giấy mỹ thuật. Do đó, tôi chọn cách đến tận xưởng mua giấy và tự cắt chúng. Sau khi tham khảo giá giấy, chúng tôi in thêm ảnh cưới để bộ thiệp thêm sống động và thú vị. Mặt khác, những người chưa từng nhìn thấy cô dâu hoặc chú rể sẽ nhận ra chúng tôi ở đám cưới dễ dàng hơn", Hường hé lộ.

Phương - Hường chọn 3 chất liệu bao gồm giấy can để làm phong bì đựng thiệp, giấy eco heim cho nội dung thiệp, giấy ảnh bóng để in ảnh. Toàn bộ các chất liệu được đưa đến nhà in để tạo ra những tấm thiệp hoàn chỉnh. Cả hai quyết định in thử và mất thời gian một tuần. Sau đó, 450 tấm thiệp được hoàn thành trong 3 ngày, bao gồm cả thời gian in và gấp.

Cô dâu đánh giá việc tự đóng dấu sáp là không hề dễ dàng: "Khi đóng dấu, miếng sáp khá trơn khiến bạn trượt tay và đóng hỏng. Chúng tôi đã đóng hỏng khoảng 100 tấm thiệp. Nhưng may mắn rằng, càng đóng càng quen tay và những con dấu đã được đóng đẹp hơn".

Do không muốn có người nhận được thiệp đẹp, thiệp xấu nên cặp vợ chồng đã bóc hết sáp bị đóng hỏng ở 100 tấm thiệp, đun sáp trên lửa nóng và đóng dấu lại. Cô dâu khuyên các cặp muốn tự đóng dấu cần đun lượng sáp vừa phải để phần sáp không chảy quá nhiều trên thiệp. Đối với 100 người bạn thân thiết, cặp vợ chồng đặt thêm một chiếc lá trong suốt vào tấm thiệp để thể hiện sự trân trọng.

Trong thời gian làm thiệp, Phương - Hường không hề cảm thấy mệt mỏi mà thay vào đó là tận hưởng quá trình được làm mọi việc cùng nhau, cảm thấy ưng ý vì tấm thiệp là kết quả của sự nỗ lực, cố gắng từ hai phía.

Khi được hỏi về bất đồng với nửa kia trong quá trình làm thiệp, Hường tiết lộ: "Trong khi tôi là người có tính cách bay bổng, muốn một tấm thiệp đẹp thì anh ấy lại là người sống theo nguyên tắc, muốn in thiệp theo đúng ngân sách đã đề ra và đảm bảo được về mặt thời gian. May mắn rằng chúng tôi biết giải quyết mọi việc cùng nhau, một người đề xuất và người kia góp ý, luôn thảo luận để tìm ra cách xử lý vấn đề. Giữa chúng tôi chưa từng xảy ra hiện tượng một người quyết định còn người kia làm tất cả mọi thứ".

Hằng Trần

Ảnh & Video: NVCC