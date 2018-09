Chuyên gia tư vấn: Chọn nhạc cho đám cưới

Dù chọn loại nhạc nào, bạn cũng nên lưu ý chỉnh âm thanh vừa đủ hoặc hơi nhỏ để mọi người muốn trò chuyện với nhau là chính và âm nhạc chỉ là nền.

Ở hầu hết các sảnh tiệc cưới, người tổ chức đều chuẩn sẵn phần âm nhạc để chơi trong đám cưới. Nhưng các bản nhạc, bài hát đều tương tự nhau, không có sự sáng tạo hoặc không theo phong cách riêng của cô dâu chú rể. Thậm chí tệ hơn, nhạc có thể không phù hợp với không khí của hôn lễ, ví dụ nhạc trẻ, nhạc cho "teen" được bật trong đám cưới nhiều khách mời lớn tuổi, hay những bài hát truyền thống được chơi trong đám cưới trẻ trung. Vì vậy vấn đề chọn nhạc cũng là điều quan trọng. Chuyên gia tổ chức đám cưới, chị Như Cầm sẽ đưa ra một số lời khuyên để cô dâu chú rể chọn được loại nhạc cũng như cách thể hiện âm nhạc trong tiệc cưới.

Ảnh: Brosnanphotographic.

Âm nhạc trong đám cưới (wedding songs) khá quan trọng, nó ảnh hưởng và sẽ tạo ra không khí và hiệu ứng cảm xúc từ khách mời rõ rệt. Nhưng quan trọng nhất là âm nhạc phải phù hợp với tính chất đám cưới. Không thể có một không khí trang trọng dành cho cả khách mời lớn tuổi nếu mình mời một DJ chơi nhạc.Vì thế, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn âm nhạc tùy theo sở thích và mục đích mình muốn hướng đến.

1. Hình thức thể hiện

- Xu hướng thông thường nhất bây giờ là thuê một ban nhạc hòa tấu (thường là 3-4 người gồm violon, piano…) chơi trong tiệc cưới để đón khách và trong tiệc. Theo mình, đó là một ý hay. Vừa phần nào đáp ứng được mục đích trang trọng, vừa có thể chơi cho những khách mời muốn hát tặng cô dâu chú rể (một thói quen thường thấy ở khách dự tiệc Việt Nam).

- Nếu là một bữa tiệc trẻ trung (chỉ giữa những bạn bè thân với nhau) và trong khung cảnh phù hợp (buffet, ngoài trời…), gợi ý là bạn nên mời một DJ. Nhưng cặp đôi nên liệt kê trước một số bài mà cả hai yêu thích hoặc không thích, để tránh trường hợp DJ không biết lại làm mình mất hứng.

- Với những lễ cưới đặc biệt, cô dâu chú rể có thể sử dụng nhạc salsa, flamengo, jazz… hoặc những thể loại để mình, bạn bè và quan khách có thể nhảy được.

- Cô dâu chú rể cũng có thể để CD chơi tự động. Thường bạn chỉ cần chuẩn bị một album khoảng 15-18 bài là đủ và cứ thể phát lại nhiều lần.

2. Thể loại âm nhạc

Dù chọn loại nhạc nào, bạn cũng nên lưu ý chỉnh âm thanh vừa đủ hoặc hơi nhỏ để mọi người muốn trò chuyện với nhau là chính và âm nhạc chỉ là nền.

- Cô dâu chú rể cũng có thể chọn những bản tình ca không lời. Nếu là nhạc không lời, nên chọn những bài vui tươi của Kevin Kern, Yiruma hay Ronan Hardiman. Nhưng lưu ý là bạn nên chọn lọc nhiều bài thích hợp, không nên dùng bừa một album nhạc không lời bất kỳ, ngay cả Kevin Kern, cũng có những album buồn, không phù hợp với đám cưới.

- Nhạc Việt Nam cũng là một lựa chọn, nhưng nên chọn các bài hát liên quan đến tình yêu. Không nên chọn những bài hát quá "teen", hay nhạc thị trường sôi động, khó phù hợp với không khí trang trọng của đám cưới.

- Nếu khách mời có cả bạn bố mẹ, sẽ thích hợp hơn khi uyên ương chọn nhạc đám cưới là những bản tình ca bất hủ mà các những người lớn tuổi đều biết như “Nothing gonna change my love for you”, “Casablanca” hay “Cherish".

- Nếu người khách trẻ trung, cô dâu chú rể có thể chọn những bài hiện đại hơn hoặc những bản tình ca êm dịu và có ý nghĩa.

Các cô dâu chú rể có thể tham khảo danh sách các bài hát tiếng Anh cổ điển cho đám cưới dưới đây:

1. I do (98°)

2. Lovin’ you (Shanice)

3. From this moment on (Shania Twain)

4. I’m missing you (Bobby Tinsley)

5. Beatiful (Bosson)

6. Everytime (Janet Jackson)

7. Fallin into you (Celine Dion)

8. Cradle (Atomic Kitten)

9. Angel of mine (Monica)

10. Stay (Destiny Child)

11. Hero (Enrique Iglesias)

12. The day we find love (911)

13. Can you feel the love tonight (Elton John)

14. We belong together (Mariah Carey)

15. Forever love (Gary Barlow)

16. Love is (Brian McKnight duet Vanessa Williams)

17. All my life (KCI & Jojo)

18. Kiss from a rose (Seal)

Như Cầm