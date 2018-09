Chuẩn bị giường cưới êm ái cho tân hôn

Uyên ương nên đầu tư mua đệm tốt để khi nằm thoải mái, độ bền cao, còn các loại chăn, drap có thể thường xuyên thay mới.

Căn phòng với những sắc màu nhẹ nhàng. Ảnh: I.M.

Dù sống cùng cha mẹ hay ở nhà riêng, cô dâu chú rể đều chú ý sắm sửa cho chiếc giường cưới. Thường uyên ương sẽ đặt mua giường mới, với hy vọng may mắn, hạnh phúc sẽ đến trong cuộc sống gia đình. Ngoài giường cưới, các loại chăn, đệm, drap và gối đẹp, phù hợp với tân hôn cũng là điều các đôi quan tâm.

1. Chọn giường cưới

- Có nhiều kiểu dáng, chất liệu giường để uyên ương lựa chọn. Nếu phòng cưới rộng và muốn ghi dấu ấn đặc biệt, uyên ương có thể chọn giường với kiểu dáng lạ, hoặc chọn giường từ sắt với chạm trổ tinh xảo.

- Cô dâu và chú rể nên cùng nhau đi chọn mẫu giường yêu thích nhất, tốt nhất nên chọn kiểu giường phù hợp với phong cách và độ rộng phòng ngủ. Nhưng ít nhất, bạn nên chọn giường từ 1m6 trở lên để kích thước giường thoải mái cho hai người.

- Uyên ương có thể tham khảo nhiều con đường chuyên bán đồ gỗ nội thất ở Hà Nội: Đê La Thành, Hoàng Hoang Thám, Nguyễn Trãi...

2. Chọn chăn drap

- Hài hòa với nội thất: Để phòng ngủ cá tính, đẹp mắt, bạn nên chọn ga gối có màu sắc tương đồng, hài hòa với một số chi tiết nội thất trong phòng. Ví dụ căn phòng hiện đại nên đi cùng các kiểu chăn và drap trẻ trung, màu sắc rực rỡ, color block... Ngược lại, căn phòng cổ điển, đơn giản có thể hợp với chăn đệm có màu sắc truyền thống như hồng, đỏ.

- Chọn màu sắc ấm áp, hợp với phòng tân hôn: Cô dâu chú rể không nên chọn bộ chăn, drap phủ có màu sắc lòe loẹt rối mắt vì những bộ chăn gối nhiều màu thường nhanh lỗi mốt hơn so với màu đậm. Cách kết hợp màu sắc khéo léo thường là sử dụng một màu đậm, trầm hoặc nóng pha trộn với màu trắng để tạo sự cân bằng. Màu sắc "kinh điển" nhất cho giường cưới là màu đỏ và trắng, vừa tạo cảm giác vui vẻ mà không chói chang.

- Đặt may chăn ga gối: Đôi uyên ương có thể giảm chi phí cho chăn ga bằng cách tự chọn vải, đặt may. Tại Hà Nội, có thể tìm đến tầng 2 chợ Hôm, khu vực bán vải, ở đây có nhiều cửa hàng nhận may cả bộ ga gối với giá 700.000-1.000.000 đồng. Ngoài ra, bạn có thể tham khảo một số địa chỉ may ga gối đẹp, giá thành phải chăng ở Hà Nội như phố Đội Cấn (đoạn giao với phố Giang Văn Minh), chợ Thành Công... Lưu ý khi chọn ga trải giường, nên chọn loại ga có viền chun, khi bọc đệm, ga sẽ không bị xô lệch.

Chăn và gối có sắc màu hài hòa với tường và thảm trên sàn. Ảnh: Freshome.

3. Chọn đệm

- Độ lún của đệm sẽ quyết định nhiều đến chất lượng giấc ngủ và sự thoải mái của đôi uyên ương. Bạn không nên chọn đệm quá mềm, dễ bị lún, hoặc đệm quá cứng vì nó có thể đem đến tác hại xấu như cong cột sống, đau xương khớp. Loại đệm phù hợp là sau khi nằm xuống, đệm không bị võng, không bị lún tạo ra nếp.

- Độ dày của đệm cũng cần lưu ý, cô dâu chú rể có thể chọn loại nệm 5-7 cm. Ngoài ra, nếu không sử dụng giường mà đặt thẳng đệm xuống đất thì nên chọn loại đệm dày trên 10 cm, sẽ không có cảm giác bị nằm sát mặt đất, tạo sự dễ chịu hơn.

- Ngoài ra, thương hiệu đệm cũng quyết định khá lớn đến giá cả. Nếu chi phí eo hẹp, nên chọn những thương hiệu phổ thông sản xuất tại Việt Nam, nếu dư dả về kinh tế, cô dâu có thể chọn các loại đệm nhập khẩu giá cao hơn.

- Không nên quá tiết kiệm khi mua đệm vì với ga gối, bạn có thể thường xuyên thay đổi, nhưng nệm có độ bền cao, có thể nằm ít nhất từ 5 năm trở lên. Nên uyên ương cần đầu tư mua đệm tốt, tạo sự thoải mái khi sử dụng, lại không phải thay mới thường xuyên.

- Cô dâu chú rể có thể tham khảo một số địa chỉ mua đệm ở Hà Nội như: Phố Hàng Điếu, Hàng Gà, Phố Huế, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng...

Linh Linh