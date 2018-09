Chọn nhẫn đính hôn theo cung hoàng đạo

Mỗi cô dâu sinh vào một cung hoàng đạo khác nhau sẽ có một viên đá may mắn riêng. Chú rể nên biết điều này để chọn nhẫn đính hôn gắn đá phù hợp nhất.

Theo trang Gemstone của Anh, mỗi người đều có một loại đá may mắn, giúp phát huy những thế mạnh của bản thân, giảm bớt những điều không may trong cuộc sống. Các loại đá này thường được chia theo cung hoàng đạo. Khi cô dâu đeo chiếc nhẫn đính hôn gắn loại đá đúng theo cung hoàng đạo của mình, những điều may mắn sẽ luôn đến và chiếc nhẫn sẽ gắn bó bền chặt với bạn hơn. Đây cũng là cách chú rể chọn chiếc nhẫn hoàn hảo cho cô dâu của mình.

Bạch Dương (21/3 - 19/4) Kim cương Kim cương được ví như mảnh vụn của các ngôi sao hay nước mắt của các vị thần. Loại đá cứng nhất trong các loại đá quý này biểu trưng cho tình yêu bền vững. Kim cương sẽ mang tới nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc, đem sự thịnh vượng tới cho Bạch Dương. Kim Ngưu (20/4- 20/5) Emerald (Ngọc lục bảo) Ngọc lục bảo là nữ hoàng các loại đá. Sắc màu quý nhất của đá này là xanh thuần khiết hoặc xanh lá hơi ngả xanh dương. Ngọc lục bảo như một viên đá may mắn, bảo vệ Kim Ngưu. Song Tử (21/5 - 21/6) Đá mã não Chiếc nhẫn đính hôn gắn đá mã não sẽ mang tới những cảm giác nhẹ nhàng cho cô dâu Song Tử. Cự Giải (22/6 - 22/7) Ngọc trai Cô dâu Cự Giải thường hay phân vân trước các quyết định, nên nhẫn đính hôn ngọc trai được cho là sẽ giúp cô dâu sáng suốt, minh mẫn hơn. Sư Tử (23/7 - 22/8) Ruby Vì người thuộc cung Sư Tử luôn thích nổi bật và gây ấn tượng hơn người nên một chiếc nhẫn gắn đá ruby màu đỏ sẽ là lựa chọn hoàn hảo. Ruby cũng làm tăng sự ấm áp, nồng nhiệt, vốn là tính cách chủ đạo của Sư Tử. Xử Nữ (23/8 - 22/9) Sapphire Viên đá màu xanh sẽ đem tới những ước mơ đẹp, lãng mạn choi các cô dâu cung Xử Nữ. Thiên Bình (23/9 - 22/10) Opal Đá Opal được coi là khơi nguồn cảm hứng cho các cô dâu Thiên Bình. Một vài chuyên gia về đá quý lại cho rằng, đây là loại đá giúp cân bằng nguồn tài chính cho cô dâu Thiên Bình. Thần Nông (23/10 - 21/11) Topaz Topaz mang tới sức sống và khiến các cô dâu thuộc cung Thần Nông xinh đẹp, nhạy cảm và luôn quyến rũ. Nhân Mã (22/11 - 21/12) Turquoise (Đá ngọc lam) Viên đá ngọc lam sẽ có tác dụng kiềm lại những cơn nóng nảy hay những phút bốc đồng của cô dâu Nhân Mã. Ma Kết (22/12 - 19/1) Garnet (Ngọc hồng lựu) Ngọc hồng lựu mang tới tự tin cho cô dâu Ma Kết trong suốt cả quá trình chuẩn bị và cả trong ngày cưới. Đồng thời, cô dâu cũng sẽ cảm thấy yên tâm và như được sưởi ấm khi đeo một chiếc nhẫn màu hồng đỏ. Bảo Bình (20/1 - 18/2) Thạch anh tím Viên đá thạch anh tím sẽ nuôi dưỡng những tình cảm nhẹ nhàng của cô dâu thuộc cung Bảo Bình, giữ những ước mơ luôn về ngày cưới luôn đẹp đẽ như cổ tích. Song Ngư (19/02 - 20/03) Aquamarine (Ngọc xanh biển) Viên ngọc xanh biển có vẻ trầm tĩnh như đại đương sẽ giúp cô dâu cung Song Ngư không còn thấy lo lắng, bất an khi chuẩn bị cưới.

Linh Linh

Ảnh: SMP, Belle