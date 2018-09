Chọn ngày cưới có số đẹp như sao Việt

Đám cưới ca sĩ Đăng Khôi, Tăng Thanh Hà hay ca sĩ Di Băng đều diễn ra vào những ngày đẹp, dễ nhớ.

Đăng Khôi chọn ngày 13/11 để tổ chức cưới, còn Tăng Thanh Hà và Di Băng lại cưới lần lượt vào ngày 11/11 và 12/12.

Ca sĩ Đăng Khôi chọn tổ chức hôn lễ vào ngày 13/11/2013 không chỉ vì đây là ngày tốt theo lịch Hoàng đạo, mà con số của ngày cưới (13-11-13) cũngcó ý nghĩa đặc biệt. Ngày này tuy nằm giữa tuần, nhưng được coi là một trong những ngày cưới đẹp nhất trong năm 2013 vì rơi đúng vào mùa thu, thời tiết dịu mát, lại có ngày, tháng, năm cân xứng, con số của ngày và năm đều trùng nhau, giống như vòng tròn viên mãn, vĩnh cửu.

Ngoài Đăng Khôi, các sao Việt như Tăng Thanh Hà hay Di Băng cũng chọn ngày đãi tiệc cưới dựa theo ngày đẹp. Đôi uyên ương Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn rước dâu và tổ chức cưới vào ngày 11/11/2012. Chỉ một tháng sau, ca sĩ Di Băng cũng tổ chức cưới hoành tráng với hôn lễ trị giá hơn 3 tỷ đồng vào ngày 12/12/2012.

Nhiều đôi uyên ương cũng ưa chuộng chọn các ngày có số đẹp hay là dịp đặc biệt để cưới. Mỗi năm, những ngày trùng nhau như 10/10, 11/11, 12/12 hay ngày lễ như Giáng sinh, Tết Dương lịch, Valentine đều được các cô dâu chú rể đặt trước cho ngày hôn lễ.

Không chỉ ở Việt Nam, uyên ương tại nhiều nước cũng mang tâm lý chọn ngày cưới có số đẹp. Harriette Rose, wedding planner có kinh nghiệm hơn 25 năm tổ chức đám cưới tại New York, Mỹ, chia sẻ: "Mọi người đều muốn mình trở nên đặc biệt, nhất là các cô dâu chú rể trong ngày trọng đại. Vì vậy ai cũng muốn chọn một ngày đáng nhớ, ấn tượng để làm lễ thành hôn. Đó là lý do vì sao ngày 13/11 vừa qua dù là thứ ba nhưng các sảnh tiệc lớn tại New York vẫn chật kín hôn lễ". Chuyên gia tổ chức đám cưới Harriette còn cho biết, có cặp đôi đã đặt dịch vụ wedding planner của cô cho đám cưới diễn ra vào ngày 13/12 năm sau vì theo cách viết của người Mỹ, mọi người sẽ viết tháng trước ngày, như vậy ngày cưới sẽ là 12/13/14, là những con số nối tiếp thú vị.

Wedding planner cũng lưu ý một số kinh nghiệm tổ chức cưới cho các uyên ương ưa chuộng ngày đẹp. Đó là cặp đôi nên đặt mọi dịch vụ sớm, vì các sảnh tiệc thường kín chỗ vào ngày lễ, ngày đẹp. Cả các dịch vụ cưới liên quan như wedding planner, hoa trang trí, trang điểm, váy cưới hay chụp ảnh cưới cũng thường kín lịch vào những ngày này. Nếu đặt sớm, bạn sẽ giữ được chỗ tốt cho mình. Đặc biệt, nếu chọn cưới vào ngày lễ như Giáng Sinh, Tết Dương lịch hay Valentine, các dịch vụ sát ngày cũng đắt hơn. Vì vậy biện pháp đặt dịch vụ sớm, chốt giá cả, chi phí ngay khi có thể sẽ giúp uyên ương tiết kiệm đáng kể và không để lỡ các nhà cung cấp tốt.

Nếu tự trang trí đám cưới, uyên ương nên mua trước các phụ kiện trang trí hoặc sử dụng những chất liệu tiết kiệm như giấy, sử dụng hoa vải, hoa giấy để ngân sách cưới không vượt quá mức chi trả. Trong trường hợp ngày số đẹp lại không có giờ hợp với tuổi, mệnh của uyên ương, cặp đôi có thể đón dâu trước vào giờ phù hợp, sau đó tổ chức đãi tiệc, mời khách tới chung vui vào ngày dễ nhớ.

