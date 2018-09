Chọn nệm bông tinh khiết cho mùa cưới

Nệm Sông Hồng ứng dụng dây chuyền hiện đại của thế giới, dùng bông tinh khiết, không sử dụng hóa chất, không dùng keo dính để liên kết.

Nhiều cô dâu, chú rể trẻ đều yêu thích nệm bông tinh khiết nhưng người tiêu dùng vẫn chưa rõ thông tin, còn tỏ ra băn khoăn. Họ không biết nệm bông tinh khiết thực ra có chất lượng và giá cả thế nào, nên tin cậy hay không...

Nệm bông tinh khiết không bồng bềnh và khi nằm lên vẫn giữ được mặt phẳng tốt, cân bằng, giúp khung xương người nằm không bị xô, vẹo, không gây đau lưng.

Theo các chuyên gia của Chăn ga gối nệm Sông Hồng, nệm bông tinh khiết có lõi là các sợi polyester được ép cách nhiệt, tạo thành khối và có độ đàn hồi rất thấp. Vì vậy, nệm không bồng bềnh và khi nằm lên vẫn giữ được mặt phẳng tốt, cân bằng, giúp khung xương người nằm không bị xô, vẹo, không gây đau lưng. Do lõi nệm có cấu tạo là các sợi polyeste nên an toàn và không gây dị ứng. Đặc biệt, bông nệm được ép cách nhiệt nên độ bền cao, thông thoáng và lưu thông khí tốt, không gây cảm giác bí bách, ức chế cho người nằm, phù hợp với khí hậu Việt Nam. Dòng sản phẩm này thường được thiết kế dưới dạng 3 mảnh để có thể gấp gọn, thuận tiện cho việc di chuyển và cất giữ. Về giá cả, các loại nệm bông tinh khiết như nệm của Sông Hồng được đánh giá là phải chăng, phù hợp với đại đa số người tiêu dùng, đặc biệt là các đôi vợ chồng mới cưới. Nệm loại này thường có giá mềm hơn khá nhiều so với nệm cao su, nệm lò so…

Tuy được sản xuất nội địa nhưng với kỹ thuật công nghệ mới phổ biến hiện nay, đa số nệm bông tinh khiết đều đảm bảo chất lượng khá tốt.

Theo ông Nguyễn Minh Quang - Trưởng phòng kinh doanh Công ty May Sông Hồng thì nệm bông tinh khiết hiện là món quà cưới đáng giá cho các cặp đôi trong năm nay. Tuy được sản xuất nội địa nhưng với kỹ thuật công nghệ mới phổ biến hiện nay, đa số nệm bông tinh khiết đều đảm bảo chất lượng khá tốt. Nệm Sông Hồng ứng dụng dây chuyền hiện đại của thế giới, dùng bông tinh khiết, không sử dụng hóa chất, không dùng keo dính để liên kết.

Sự tiện lợi của nệm bông tinh khiết Sông Hồng là có thể nằm được 4 mùa trong năm, ruột nệm có thể tháo lắp và giặt vệ sinh được bình thường mà không hề ảnh hưởng đến chất lượng.

Với công nghệ ép cứng hai mặt, ở giữa ép kỹ thuật lượn sóng nên nệm có độ đàn hồi cao, có trọng lượng nhẹ hơn các loại nệm bông thông thường nhưng không hề bị xẹp lún trong suốt quá trình sử dụng. Việc vận chuyển và vệ sinh cũng dễ dàng hơn. Sự tiện lợi của nệm bông tinh khiết Sông Hồng là có thể nằm được 4 mùa trong năm, ruột nệm có thể tháo lắp và giặt vệ sinh được bình thường mà không hề ảnh hưởng đến chất lượng.

(Nguồn: Sông Hồng)