Chiêm ngưỡng không gian cưới đẹp lung linh tại White Palace

Trung tâm hội nghị White Palace ra mắt chương trình "Experience the new height" với mong muốn nâng cao trải nghiệm cho khách hàng thông qua hai không gian tiệc cưới mang tên "Heavenly Light" và "Sparkle of Love". Theo đó, 30 khách hàng ký hợp đồng đặt tiệc từ nay đến hết ngày 15/7 sẽ được tặng hai gói tiệc cưới đặc biệt trị giá lên đến 80 triệu đồng.