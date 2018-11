Chàng trai 'có mặt' trong đám cưới của em trai dù vẫn ở Paris

Không thể về dự đám cưới em trai ở Hà Nội, Kang Phạm vẫn góp mặt trong ảnh chụp gia đình và còn được giao nhiệm vụ canh phong bì.

Sự xuất hiện theo cách đặc biệt của Kang đã đem lại niềm vui cho những người tham dự tiệc cưới.

Vì đang du học ở Paris nên anh chàng Kang Phạm không thể bay về Hà Nội tham dự đám cưới của em trai nhưng lại có cách xuất hiện đặc biệt ở tiệc cưới dù cách xa hàng chục ngàn cây số.

Cậu bạn chia sẻ trên Facebook: "Hôm 10/11 là đám cưới em tôi. Vì tôi đi du học không dự được, mà nhà tôi sống tình cảm nên cả nhà đã in ảnh tôi rồi giao nhiệm vụ trông hòm tiền mừng. Khẩu hiệu là: Ai đến thì phải nhét phong bì không thì quay đầu về khỏi ăn. Nhìn ảnh mà vừa vui vừa buồn vì không về dự được".

Gia đình giao nhiệm vụ cho Kang 'người giấy' canh thùng phong bì nhà trai tại tiệc cưới.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Kang Phạm cho hay ý tưởng in ảnh mình để đặt trong đám cưới em trai là do chính anh nghĩ ra. Anh từng gửi hình cho mọi người trong gia đình tham khảo về một hội bạn thân đã in ảnh chính họ để đặt trong đám cưới. Sau đó, tất cả các thành viên trong gia đình nhất trí in ảnh của Kang để đặt trong hôn lễ. Ban đầu mọi người định in hình to, đúng với kích người thật nhưng anh chàng đã ngăn lại vì sợ chiếm nhiều diện tích. "Do chú tôi quen xưởng in nên quá trình in ấn không gặp khó khăn gì. Gia đình chỉ mất khoảng một đêm để chuẩn bị hai bức hình của tôi và sau đó mang đến tiệc cưới", cậu bổ sung.

Kang Phạm cho hay gia đình đã in hai ảnh của anh để đặt trong hôn lễ. Sau đó, một tấm hình của anh đã được hai người cháu mang về ôm đi ngủ vì thích và nhớ Kang.

Anh chàng còn hào hứng tiết lộ về phản ứng của khách mời trong đám cưới: "Mọi người đều bật cười khi thấy ảnh tôi trong hôn lễ. Đặc biệt là mẹ cô dâu đang căng thẳng không cười nổi nhưng khi thấy hình tôi thì cô ấy cứ cười mãi".

Hằng Trần

Ảnh: NVCC