Callary ưu đãi nhân mùa cưới cuối năm

Với chương trình 'Something New', khách hàng chỉ trả từ 3,3 triệu đồng một bàn tiệc, trọn gói thức uống, toàn bộ gói trang trí trí hơn 20 triệu đồng.

Để chuẩn bị cho mùa cưới cuối năm, ngoài việc không ngừng nâng cấp cơ sở vật chất, Callary Wedding & Event tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn như "Heart to heart" tặng một triệu đồng một bàn tiệc. Ngoài ra, đầu tháng 11, Callary Wedding & Event còn dành tặng thêm ưu đãi "Something New" chỉ 3,3 triệu đồng++ một bàn tiệc và nhiều quà tặng giá trị khác.

Callary luôn biết cách làm mới mình để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các cặp đôi, khách hàng.

Vừa qua, Callary đã thực hiện kế hoạch "đại trùng tu" cho toàn bộ cơ sở vật chất. 4 sảnh tiệc hoa có phần nội thất theo phong cách châu Âu. Tại đây, bạn có thể nhìn thấy những ô cửa tình yêu đầy màu sắc, những bức tường được trang trí hoa văn ấn tượng, sự phối hợp tinh tế của ánh đèn, tạo nên một không gian sang trọng và ấm áp.

Ngoài ra, sảnh được thiết kế mở rộng với sức chứa hơn 400 khách cùng vách ngăn thông minh giúp nới rộng hay thu hẹp diện tích cho phù hợp với số lượng khách mời của từng bữa tiệc. Đặc biệt, hệ thống thang máy kính trong suốt giúp khách hàng có thể chiêm ngưỡng khung cách rực rỡ, phồn hoa của Sài Gòn từ trên cao. Đây là điểm nhấn nổi bật trong kế hoạch đổi mới cơ sở vật chất tại Callary.

Ẩm thực đa dạng và phong phú với nhiều món ăn ngon từ khắp nơi trên thế giới.

Âm thực - yếu tố làm nên thương hiệu Callary cũng có nhiều sự thay đổi. Những set menu phiên bản mới đa dạng hơn được ra mắt với các món ăn đặc sắc đến từ những nền ẩm thực được đánh giá cao trên thế giới. Các món ăn đầy đặn cùng hương vị thơm ngon, được trang trí đẹp mắt và đảm bảo dinh dưỡng sẽ giúp khách mời thỏa mãn vị giác suốt cả buổi tiệc.

Ngoài ra, đội ngũ nhân viên của Callary còn mang đến những gói trang trí ấn tượng theo xu hướng mới nhất. Mỗi gói trang trí thể hiện một phong cách, câu chuyện khác nhau từ lãng mạn nhẹ nhàng của gói Sweet Wedding đến sang trọng quyến rũ từ Glamorous Wedding hay đơn giản, mộc mạc của chủ đề Countryside Wedding.

Sảnh, bàn, không gian... tiệc cưới được trang trí theo nhiều phong các khác nhau.

Cả sảnh tiệc từ bàn gallery, cổng hoa, đường dẫn lên sân khấu… đều được tô điểm bởi hàng trăm đóa hoa rực rỡ và ánh nến lung linh để lưu lại những hình ảnh đẹp nhất của cô dâu - chú rể và khách mời khi đến tham dự tiệc cưới.

Quan trọng nhất, các cặp đôi sẽ được ưu đãi với giá 3,3 triệu đồng++ một bàn tiệc, trọn gói thức uống với bia Heneiken cùng toàn bộ gói trang trí trị giá hơn 20 triệu đồng. Đây sẽ là món quà cưới thú vị Callary dành riêng các cặp đôi trong ngày hạnh phúc.

Liên hệ Callary Wedding & Event Địa chỉ: 123 Lý Chính Thắng, phường 7, quận 3, TP HCM.

Điện thoại: (028) 3 843 5556 - 3 843 5557.

Email: event@callary.vn.

Website: callary.vn.

Facebook: facebook.com/callary.vn/?fref=ts.

(Nguồn: Callary Wedding & Event)