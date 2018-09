Bí quyết chọn đệm cho cặp đôi

Các đôi uyên ương nên chú ý đến sở thích của hai người vì đây là những sản phẩm dùng chung và được sử dụng lâu dài.

Khác với trước đây, mối quan tâm hàng đầu của các cặp đôi thường dành cho giường cưới, ngày nay, đi kèm theo một chiếc giường bền đẹp còn là chiếc đệm êm ái, bắt mắt và an toàn với sức khoẻ. Theo khảo sát của các nhà sản xuất, xu hướng chung của người tiêu dùng năm nay thường hướng đến lựa chọn các sản phẩm đệm mang thương hiệu Việt, màu sắc nhã nhặn, hiện đại, phù hợp để kết hợp với nhiều màu tường, không gian phòng ngủ, tạo thêm sinh khí và mang đến cảm hứng thăng hoa trong hạnh phúc lứa đôi.

Đi kèm theo một chiếc giường bền đẹp còn là chiếc đệm êm ái, bắt mắt và an toàn với sức khoẻ.

Khi chọn đệm, các chuyên gia đưa ra lời khuyên dành cho những đôi uyên ương là nên chú ý đến sở thích của hai người vì đây là những sản phẩm dùng chung và được sử dụng lâu dài. Nếu cả hai cùng yêu thích thì mới cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Về màu sắc, những gam màu trang nhã, trung tính thường là lựa chọn hàng đầu vì có tính ứng dụng cao cho mọi không gian phòng ngủ, sở thích cá nhân. Các gam màu nhẹ nhàng, sắc màu nhạt thường đem lại cảm giác dễ chịu, còn các màu ấm nóng lại phù hợp với tiết trời mùa đông. Để đảm bảo sản phẩm an toàn khi sử dụng, các cặp đôi cũng nên mua những sản phẩm đã có thương hiệu, chế độ bảo hành tốt.

Khi chọn đệm, những đôi uyên ương nên chú ý đến sở thích của hai người vì đây là những sản phẩm dùng chung và được sử dụng lâu dài.

Với 40 mẫu sản phẩm mới và hàng trăm mẫu mã được ưa chuộng, Hanvico mang đến cho khách hàng nhiều sự lựa chọn, sản phẩm chất lượng cao và giá thành hấp dẫn. Đặc biệt, đệm của hãng đa dạng về chủng loại, chất liệu, giúp khách hàng có thể chọn theo nhu cầu, sở thích như: đệm bông PE - HQ, đệm lò xo gấm, đệm lò xo túi, đệm lò xo cao cấp, đệm lò xo Pillowtop... Hanvico không ngừng nâng cao mẫu mã, chất lượng của các loại đệm chống khuẩn với chất liệu bông gấm, bông TC, bông Nano… Hãng còn có sản phẩm đệm bông sản xuất theo công nghệ Nano bạc.

Mọi sản phẩm đệm của hãng luôn có poster, catalogue giới thiệu, phiếu bảo hành và tem chống hàng giả do Bộ Công an cấp. Đây là loại tem đặc biệt với số serial màu đỏ, phát quang khi soi dưới đèn cực tím và không thể bóc ra nguyên vẹn. Khách hàng có thể kiểm tra chất lượng tem tiêu chuẩn bằng cách hơ nhẹ tem trên lửa, chữ trên tem sẽ bị mờ đi và sau đó hiện dần dần trở lại. Tất cả các sản phẩm đệm được bảo hành 5 năm trên toàn quốc, phiếu bảo hành được in sắc nét và có thông tin bảo hành cụ thể. Trên các chi tiết của đệm như: miếng thoát khí của đệm lò xo có dập nổi chữ Hanvico, trên bề mặt lõi đệm bông ép cũng rập chìm logo và tên công ty.

Hanvico không ngừng nâng cao mẫu mã, chất lượng của các loại đệm chống khuẩn với chất liệu bông gấm, bông TC, bông Nano…

Song song với chất lượng, hãng đáp ứng khách hàng mọi nhu cầu về giá cả. Để các cặp đôi có thể dễ dàng lựa chọn, hãng giới thiệu nhiều mức giá hợp lý từ bình dân đến cao cấp với nhiều kích thước và độ dày khác nhau. Sản phẩm đều được sản xuất theo quy trình, quy chuẩn nghiêm ngặt của quốc tế, đảm bảo an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng.

(Nguồn: Hanvico)