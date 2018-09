Ảnh cưới phong cách Hàn tại Lee Wedding Studio

Lee Wedding Studio sẽ biến giấc mơ cổ tích của bạn thành hiện thực với những bức ảnh nhẹ nhàng, lãng mạn.

Thương hiệu Lee Wedding đến từ Hàn Quốc sẽ cung cấp cho các cặp đôi dịch vụ cưới hỏi trọn gói theo mô hình tập đoàn chuyên nghiệp. Tọa lạc trên phố Bà Triệu, thuận tiện giao thông, Lee Wedding Studio được thiết kế quy mô, sáng tạo với khuôn viên trong và ngoài trời rộng rãi (2.000 m2) cùng tông màu chủ đạo là trắng tinh khiết. Studio cung cấp không gian phòng chụp với trang thiết bị hiện đại. Tại đây, khách hàng có thể làm việc với nhà thiết kế nhằm đưa ra concept bài bản và mới lạ theo yêu cầu riêng.

Những mẫu váy cưới và áo dài tại đây được thiết kế tinh tế bởi đội ngũ thợ lành nghề, trẻ trung nhiệt huyết. Các mẫu váy có phom dáng nhẹ nhàng, hiện đại đính kết thủ công, toàn bộ nguyên liệu và phụ kiện được nhập khẩu ngoại quốc. Lee Wedding Studio là nơi hội tụ những chuyên gia trang điểm hàng đầu Hà Nội, những phù thủy nhan sắc tại đây sẽ giúp khách hàng rạng rỡ và tự nhiên trong ngày trọng đại của mình. Ngoài đội ngũ photographer chuyên nghiệp, Lee thường xuyên hợp tác cùng các nhiếp ảnh gia danh tiếng trong cả nước để lưu lại cho khách hàng những khoảnh khắc khó quên. Đặc biệt, Lee Wedding Studio sẽ biến giấc mơ cổ tích của bạn thành hiện thực với phong cách nhẹ nhàng Hàn Quốc.

Ngày 18/12 này, Lee Wedding Studio sẽ khai trương tại 193 C Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Nhân dịp này, studio tặng 5 gói chụp ảnh cưới miễn phí cho 5 cặp đôi may mắn nhất; giảm 50% gói chụp cho 50 cặp đôi đăng ký sớm nhất; tặng một hoa cầm tay ngày cưới trị giá một triệu đồng khi đăng ký gói chụp ảnh cưới bất kỳ. Các cặp đôi sẽ được giảm ngay 500.000 đồng trang điểm ngày cưới cho cô dâu tại studio; giảm 10% - 30% khi thuê váy cưới; giảm 20% khi đăng ký khóa học make up cá nhân; giảm 20% khi sử dụng dịch vụ Wedding Studio tại đây; giảm 20% khi sử dụng dịch vụ chụp ảnh và quay phim phóng sự ngày cưới.

Hotline: (04) 3 862 5625 – 3 862 3623. Fanpage: facebook.com/leewedding.

(Nguồn: Lee Wedding)