Ái Châu chia sẻ kinh nghiệm làm thiệp cưới độc đáo

Huỳnh Đông và Ái Châu chọn kiểu thiệp giống phong thư, in ảnh cưới hài hước bên ngoài với mong muốn người nhận sẽ vui vẻ, ấn tượng.

Mặc dù lên kế hoạch tổ chức đám cưới từ lâu nhưng khi bắt tay vào thực hiện từng công đoạn, Ái Châu và Huỳnh Đông vẫn mất nhiều thời gian và "đau đầu" chọn lựa. Ngay từ chiếc thiệp cưới thiết kế ra sao để gây ấn tượng với người nhận mà phù hợp với sở thích, khả năng tài chính đều là vấn đề quan trọng.

Á hậu Phụ nữ Việt Nam 2005 chia sẻ: "Khi nghĩ ý tưởng cho thiệp cưới của mình, tôi và anh Huỳnh Đông đều mong muốn người nhận sẽ cười vui vẻ khi nhận thiệp. Tôi chọn kiểu dáng thiệp giống phong thư để tạo sự gần gũi và in hình cưới theo phong cách hài hước lên trên đó. Qua tư vấn của bạn, chúng tôi chọn một cửa hàng trên đường Lý Thái Tổ (TP HCM) để đặt thiệp. Thời gian in tổng số thiệp mời mất khoảng một tuần nhưng lâu nhất là khâu thiết kế".

Thiệp cưới của Huỳnh Đông - Ái Châu in dấu vân tay như một lời cam kết cho hôn nhân bền vững.

Vỏ ngoài in ảnh cưới hài hước, ngộ nghĩnh.

Thiệp cưới giống phong thư hiện nay có rất nhiều loại với ruột thiệp gấp hai tờ, ruột thiệp cắt 3D... nên theo Ái Châu, khi đi in thiệp, cô dâu cần trao đổi ý tưởng của mình thật cụ thể để thiết kế đúng, tránh mất thời gian sửa đi sửa lại. Thiệp cưới kiểu phong thư, in ảnh cưới bên ngoài không quá cầu kỳ về thiết kế nhưng đòi hỏi chất lượng in tốt, màu sắc nét, do đó, mỗi tấm thiệp như thế có giá khoảng 15.000 đồng. Cô dâu thích kiểu thiệp cưới này có thể tham khảo các gợi ý dưới đây.

Phạm Quỳnh Anh cũng chọn kiểu thiệp cưới giống phong bì thư với dấu bưu điện ghi ngày tháng, nơi hai người gặp nhau lần đầu tiên.

Cô dâu chú rể tạo dấu ấn riêng không chỉ bằng tem thư in ảnh cưới mà cả con dấu cũng được khắc tên hai người.

Thiệp cưới kiểu phong bì thư khá phổ biến ở phương Tây.

Những con tem với kích thước khác nhau là điểm nhấn của thiệp.

Tem thư có thể là ảnh cưới của cô dâu chú rể hay hình ảnh gắn với kỷ niệm tình yêu.

Thiệp màu nâu theo phong cách cổ điển.

Song Giang