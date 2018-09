8 quan niệm thú vị trong đám cưới

Theo truyền thống, chú rể phải bế cô dâu bước qua ngưỡng cửa ngôi nhà mới của hai người.

Theo trang TheKnot, có nhiều phong tục cưới thú vị còn lưu giữ tới ngày nay trong đám cưới phương Tây. Những tục lệ này như một thói quen và truyền thống, và hầu hết đều mong muốn uyên ương sẽ có một cuộc sống hôn nhân tốt đẹp.

1. Váy cưới của cô dâu

Cô dâu ngày nay đều vận đồ màu trắng, thể hiện sự trong sáng, tinh khiết của cô dâu. Váy cưới màu trắng thực sự trở nên thịnh hành từ khi nữ hoàng Victoria mặc trong đám cưới vào năm 1840. Trước đó, các cô dâu chọn chiếc váy đẹp nhất hoặc chọn váy theo với màu sắc yêu thích riêng, thậm chí chọn cả màu tối như xám và nâu.

Ngoài ra cô dâu không được tự may váy cưới cho mình, và chú rể không được nhìn cô dâu trong trang phục cưới trước khi hôn lễ diễn ra.

2. Phù dâu

Cô dâu và phù dâu mặc váy gần như giống nhau hoàn toàn, để "đánh lạc hướng" ma quỷ. Vì nhiều người cho rằng, các thế lực xấu sẽ không thể phân biệt được đâu là cô dâu hay phù dâu.

3. Hoa cưới và hoa cài áo của chú rể

Trước kia, bó hoa cưới thường kèm theo một nhánh tỏi với suy nghĩ tỏi sẽ giúp tránh được quỷ dữ. Ngày nay, thay vì tỏi, nhiều người chọn các loại cành có mùi thơm để giữ lại truyền thống này.

Hoa cài trên ngực áo chú rể thường cũng là loại hoa cầm tay của cô dâu. Phong tục này là dấu tích của thời kỳ các Hiệp sĩ thường mặc cùng màu áo với người phụ nữ anh ta yêu để thể hiện tình yêu của mình.

4. Cô dâu tung hoa cưới

Mọi người cũng tin rằng, cô dâu là người may mắn nhất trong đám cưới. Vì thế nhiều người khách tin rằng nếu có thể "cướp" được một thứ gì đó trên người cô dâu thì họ cũng sẽ may mắn theo. Để tránh bị "làm phiền", cô dâu nghĩ ra cách tung bó hoa cưới cho mọi người, giống như tặng họ món quà kỷ niệm mang theo điều tốt lành. Tới nay, các cô dâu chỉ còn tung hoa cho các cô gái độc thân trong đám cưới, với hy vọng họ cũng sớm có ý trung nhân và tổ chức đám cưới hạnh phúc.

5. Người đưa cô dâu vào lễ đường

Khi tới giờ cử hành hôn lễ, cha cô dâu sẽ là người nắm tay cô bước vào nhà thờ, trao cô dâu cho chú rể. Nếu không, cô dâu sẽ chọn anh trai hoặc một thành viên nam thân thiết trong gia đình mình. Điều này có ý nghĩa an ủi với cô dâu, giống như thể hiện tình cảm gia đình, cha sẽ luôn theo sát cô cả trong ngày cưới và trong cuộc sống sau này.

6. Các phụ kiện không thể thiếu của cô dâu

Các cô dâu phương Tây có một câu ngạn ngữ để chỉ những đồ vật không thể thiếu trong đám cưới: "Something old

Something new

Something borrowed

Something blue

A sixpence in your shoe"

"Một chút gì cũ" có nghĩa là đôi uyên ương sau khi cưới vẫn tiếp tục là bạn tốt của nhau. Thông thường, "một chút gì cũ" sẽ là một chiếc bít tất cũ của một người phụ nữ có cuộc hôn nhân hạnh phúc tặng lại cho cô dâu, để truyền hạnh phúc của mình sang cô dâu mới.

"Một chút gì mới" thể hiện tương lai hạnh phúc và thịnh vượng của cặp vợ chồng mới.

"Một chút gì đi mượn" thường là những đồ quý giá của của gia đình cô dâu cho mượn. Để gặp may mắn, cô dâu phải mang trả lại những đồ này sau khi cưới.

Phong tục cô dâu phải mặc "một chút gì màu xanh" để thể hiện sự tinh khôi.

Trong đám cưới, cô dâu sẽ đặt một đồng xu có mệnh giá nhỏ vào giày của mình. Điều này mang đến hy vọng, đồng xu sẽ mang đến nhiều của cải quý giá cho đôi uyên ương.

7. Bước qua ngưỡng cửa

Theo truyền thống, chú rể phải bế cô dâu bước qua cửa ngôi nhà mới. Có nhiều lý giải khác nhau. Người thì nói rằng cô dâu sẽ xui xẻo nếu bị ngã khi bước vào nhà. Người thì cho rằng nếu cô dâu bước vào bằng chân trái đầu tiên thì cũng không may. Cách tốt nhất để tránh cả hai điều này là chú rể bế cô dâu qua cửa.

8. Tuần trăng mật

Cụm từ "Tuần trăng mật" bắt nguồn từ thời kỳ mà người đàn ông thường bắt cóc vợ chưa cưới của mình, và cả hai sẽ trốn trong nhà trước khi cưới. Đôi trẻ sẽ tiếp tục trốn ở trong nhà thêm một chu kỳ quay của mặt trăng nữa, và trong thời gian này họ sẽ uống rượu mật ong.

