8 phong tục thú vị trong đám cưới

Dù trang phục của chú rể có thể thay đổi nhưng nhiều cô dâu luôn diện váy cưới trắng. Ảnh: A.X.

Có rất nhiều phong tục cưới đã xuất hiện từ lâu, nhưng không phải ai cũng hiểu rõ nguồn gốc của chúng. Hầu hết những phong tục trong đám cưới đều nhằm mang tới điều tốt lành, tránh rủi ro cho các đôi uyên ương. Theo trang Wedding and Flower, khi hiểu rõ những quan niệm này, cô dâu chú rể sẽ cảm thấy hôn lễ của mình càng ý nghĩa, trọng đại hơn.

1. Khăn voan vốn có ý nghĩa để che chở cho cô dâu tránh khỏi những linh hồn hay ghen tị với niềm hạnh phúc của mọi người.

2. Trước kia, chú rể thường buộc những chiếc giày ở phía đuôi chiếc xe hoa đón dâu, nhưng ngày nay mọi người thích dùng những chiếc lon nhỏ thay thế, ngoài ra hiện nay uyên ương thích trang trí thêm hoa tươi ở trước mũi và tay cầm của xe.

3. Khách mời thường bắn pháo giấy, tung cánh hoa để chào đón cô dâu chú rể, nhưng trong đám cưới truyền thống, khách mời sẽ tung gạo vào uyên ương như lời cầu mong thịnh vượng trong suốt cuộc sau này.

Sau khi nghi lễ thành hôn kết thúc, khách mời sẽ chúc phúc uyên ương bằng màn bắn pháo giấy hoặc tung cánh hoa. Ảnh: GW.

4. Quan niệm phương Đông cho rằng mưa trong ngày cưới là điều may mắn, nhưng với phương Tây lại ngược lại, họ cho rằng trời mưa là điều không tốt, không chỉ vì khách mời có thể ướt nhẹp và cuộc sống của cô dâu chú rể sau này cũng ảm đạm.

5. Một trong những điều mọi người cảm thấy kém may mắn nhất là chú rể nhìn thấy cô dâu mặc váy cưới trước ngày hôn lễ. Điều này bắt nguồn từ thời phong kiến, khi mà các cuộc hôn nhân sắp đặt còn phổ biến, nên chú rể sẽ không được biết cô dâu của mình là ai mà phải chờ tới tận hôn lễ.

6. Có một phong tục lãng mạn sau đám cưới, đó là khi xuống xe hoa, chú rể sẽ bế cô dâu bước qua ngưỡng cửa nhà. Điều này được lý giải vì các linh hồn xấu sẽ đợi sẵn trước cửa và bám theo gót chân cô dâu để theo vào nhà nên chú rể cần giữ cho chân cô dâu không chạm đất tới khi đã vào tới ngôi nhà an toàn.

Những món đồ phụ kiện dành cho cô dâu ngày cưới. Ảnh: A.X.

7. Một số phụ kiện, trang phục của cô dâu thường dựa vào sự mê tín từ xa xưa. Cô dâu chọn váy cưới màu trắng vì tin rằng sắc màu này tượng trưng cho sự trong trắng, tinh khôi. Ngoài ra, có một câu nổi tiếng để chỉ những phụ kiện cô dâu cần có là: "Something old, something new, something borrowed, something blue and a silver sixpence in her shoe", nghĩa là "Một chút gì cũ , một chút gì mới, một chút gì đi mượn, một chút gì màu xanh và một đồng 6 xu trong đôi giày".

"Một chút gì cũ" sẽ là món đồ gia truyền của bà, mẹ hay những người phụ nữ lớn tuổi trong gia đình truyền lại, mong tặng hạnh phúc tới cô dâu mới.

"Một chút gì mới" là món đồ do cô dâu tự mua, mà thường là nước hoa, để cầu mong sự thịnh vượng trong cuộc sống mới.

"Một chút gì đi mượn" thường là những đồ quý giá của của gia đình cho mượn. Để gặp may mắn, cô dâu phải mang trả lại những đồ này sau khi cưới.

"Một món đồ màu xanh" sẽ thể hiện sự tinh khiết, sự trung thực và tình yêu ngập tràn trong hôn nhân.

Cuối cùng, cha cô dâu sẽ trao cho con gái một đồng 6 xu để cô đặt trong chiếc giày bên trái với hy vọng mang may mắn đến cho uyên ương.

8. Nhiều năm trước, cô dâu chú rể thường trao nhau vàng và những đồng bạc, sau đó phong tục này được thay bằng việc trao nhẫn.

Linh Linh