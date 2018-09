6 sao Việt cưới ở biển để giữ sự riêng tư

Trong đám cưới, Vũ Thu Phương đã diện 5 bộ váy khác nhau do chính cô thiết kế. Mỗi vị khách dự đám cưới, sau khi chụp ảnh lưu niệm với cặp đôi đều ký tên, ghi lời chúc và in dấu vân tay lên bức tranh có hình một cây cổ thụ mà tân lang, tân nương đã chuẩn bị sẵn. Cô dâu chú rể cũng in dấu tay và lưu lại chữ ký trên bức tranh.