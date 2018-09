6 sai lầm dễ mắc phải khi in thiệp cưới

Thiệp cưới nên có từ ba đến năm màu sắc khác nhau, với một hoặc hai gam màu trung tính như trắng ngà, trắng sáng, vàng hoặc nâu.

Thiệp cưới là lời mời của uyên ương tới các vị khách tới cùng chung vui vào ngày trọng đại. Tưởng chừng như việc in thiệp sẽ dễ dàng nhưng nhiều cặp vẫn mắc phải những sai lầm phổ biến và gặp lúng túng trong hôn lễ. Vậy đó là những sai lầm nào và bạn nên làm gì?

Sai lầm # 1: Cố gắng nhồi nhét thật nhiều thứ vào thiệp cưới

Đơn giản vẫn là tốt nhất. Một tấm thiệp vừa kết hợp chất liệu vải ren, vừa có hình vẽ mô phỏng không gian tiệc cưới, vừa có hình ảnh hoa lá sẽ đem đến một tổng thể rối rắm và gây khó hiểu cho người được nhận thiệp. Bạn chỉ nên chọn một mẫu thiệp cưới nhất định và trao đổi kỹ lưỡng với người thiết kế thiệp về phong cách bạn muốn.

Sai lầm # 2: Sai chính tả hoặc thiếu chữ

Bạn có thể đã đọc tấm thiệp nhiều lần trước khi quyết định in hàng loạt. Tuy nhiên, hãy nhờ bạn bè đọc lại nội dung một lần nữa. Có thể bạn đã bỏ sót những lỗi chính tả mà chính mình cũng không ngờ tới.

Một trường hợp không may từng xảy ra với cặp mới cưới là tấm thiệp đã viết sai tên chú rể dù trước khi in, cô dâu chú rể và cha mẹ hai bên đã kiểm tra kỹ lưỡng. Cẩn thận vẫn hơn, bạn hãy đọc kỹ từ trái qua phải để không bỏ sót bất kỳ lỗi chính tả nào.

Màu sắc trên thiệp cưới cần có sự hài hòa.

Sai lầm # 3: Thiệp cưới có quá nhiều màu sắc

Ngày cưới luôn ngập tràn sự tươi vui với nhiều màu sắc và thiệp cưới có sứ mệnh phải truyền tải được điều đó tới khách mời. Mặc dù vậy, một tấm thiệp với toàn màu đậm và chói sáng lại không phải là sự lựa chọn sáng suốt. Một tấm thiệp đẹp nên có sự phối màu hài hoà, cân bằng giữa sắc màu tươi sáng với các gam màu trung tính và làm nổi được nội dung chữ. Bật mí với bạn là thiệp cưới nên có từ ba đến năm màu sắc khác nhau, với một hoặc hai gam màu trung tính như trắng ngà, trắng sáng, vàng hoặc nâu.

Sai lầm # 4: Đặt in thiệp quá muộn

Sau khi thống nhất được các thông tin trên thiệp cưới giữa nhà trai và nhà gái, bạn nên lựa một trong ít nhất ba nơi để in ấn thiệp cưới. Nên in từ ít nhất 12-16 ngày trước khi diễn ra đám cưới. Nếu sát ngày cưới mới in thiệp, cặp của bạn có thể sẽ phải tốn thêm chi phí với nhà in vì thời gian gấp gáp.

Sai lầm # 5: Đặt dư quá nhiều thiệp

Bạn không nhất thiết phải mời tất cả những người mà bạn quen biết, do đó, hãy chọn lựa thật kỹ danh sách khách mời và chốt số lượng để gửi tới nhà in.

Sai lầm # 6: Đặt in quá ít thiệp

Mặt khác, cũng đừng chủ quan mà đặt quá ít thiệp. Bạn nên đặt dư ít nhất 25% số lượng thiệp để phòng trừ trường hợp muốn mời thêm các vị khách từ phương xa, người đã lâu chưa liên lạc... Đặt in từ trước sẽ giúp bạn tiết kiệm khoản chi phí đáng kể so với việc phải in ấn bổ sung.

Hằng Trần

Ảnh: Behance