6 điều quyết định quan trọng tới thiệp cưới

Khả năng chi bao nhiêu tiền cho thiệp cưới là điều quan trọng nhất giúp uyên ương tìm ra mẫu thiệp phù hợp.

1. Nên đặt thiệp sớm

Tối thiểu trước đám cưới một tháng, uyên ương cần tìm xong mẫu mã và nơi sẽ đặt thiệp. Nếu kỹ tính và chọn các loại thiệp thiết kế riêng, bạn có thể phải dành 2-3 tháng trước ngày cưới để bắt đầu việc đặt thiệp. Không nên để sát ngày cưới mới đặt thiệp, đề phòng in lỗi hay có sai sót sẽ không kịp sửa.

Ảnh: Ruffled.

2. Đề ra ngân sách ngay từ đầu

Việc chọn thiệp sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn dự định chi bao nhiêu tiền. Khi đã xác định ngân sách cho một chiếc thiệp, rồi tính tổng số lượng thiệp cần thiết, bạn sẽ biết rõ khoản chi. Từ ngân sách cụ thể, uyên ương sẽ "khoanh vùng" được các nhà cung cấp thích hợp. Nếu có khả năng tài chính dồi dào, bạn có thể đặt thiết kế, nếu chỉ định chi số tiền vừa phải, bạn nên tìm tới các mẫu thiệp có sẵn, đơn giản, phổ biến.

3. Chọn kiểu dáng thiệp

Các mẫu thiệp hiện nay đa dạng vì nhu cầu của uyên ương đã phong phú và "cao" hơn. Các cặp đôi không còn yêu thích kiểu thiệp truyền thống in hoa văn rồng phượng, chữ hỷ đơn giản như trước kia mà muốn tìm mẫu thiệp trẻ trung hơn. Thị trường thiệp cũng vì thế mà phát triển. Nhiều mẫu thiệp hiện nay vừa sang trọng, vừa mang nét hiện đại, phù hợp với cả phong cách của các vị phụ huynh lẫn các cô dâu chú rể trẻ. Nếu muốn khác biệt, độc đáo, đôi uyên ương cũng có thể chọn hai mẫu thiệp khác nhau, một kiểu truyền thống dành để bố mẹ mời khách lớn tuổi và một mẫu thiệp hiện đại, cá tính để cô dâu chú rể mời bạn bè.

Nhiều uyên ương cũng tự thiết kế thiệp để ghi dấu ấn cá nhân. Nhưng cách này chủ yếu dành cho cặp đôi biết đôi chút về mỹ thuật, hoặc không ngại tìm tòi, học hỏi.

Điều quan trọng là uyên ương cần đảm bảo nội dung thiệp trang trọng cần có, đúng văn phong, chính tả tiếng Việt và đầy đủ tên họ của cô dâu chú rể cũng như song thân phụ mẫu. Các đôi uyên ương cũng không nên chọn thiệp quá nhiều hoa văn trang trí, rối mắt mà chỉ cần một điểm nhấn đặc biệt để gây ấn tượng với khách mời.

Ảnh: B.M.

4. Chọn nhà cung cấp

Việc chọn nhà in là điều vô cùng quan trọng, đặc biệt là đối với các đôi uyên ương tự thiết kế thiệp. Một số nhà in không thể in đúng màu sắc như trong bản thiết kế của bạn, gây ảnh hưởng đến chất lượng, thẩm mỹ của thiệp cưới. Một lời khuyên dành cho các cô dâu chú rể là phải in thử trước vài tấm thiệp để xem chất lượng có đúng như mong muốn không, sau đó mới nên đặt in toàn bộ vài trăm tấm thiệp.

5. Kiểm tra kỹ thiệp trước khi in

Để có bản in hoàn hảo cuối cùng, cô dâu chú rể cần kiểm tra kỹ chất liệu và nội dung thiệp. Về chất liệu, uyên ương nên chọn loại giấy cứng cáp, không quá mềm để khi lên dáng, thiệp có độ chắc chắn và đứng dáng. Bạn cũng có thể chọn loại giấy sần hoặc giấy có cán bóng mờ thay vì các loại giấy trơn để tạo sự tinh xảo, sang trọng.

6. Kiểm tra chính tả sau khi lấy thiệp

Khi lấy thiệp, dù cô dâu chú rể sẽ cầm trong tay vài trăm chiếc thiệp nhưng cũng đừng quên kiểm tra kỹ màu sắc, chính tả, nội dung in trong thiệp bởi nếu tìm ra sai sót, bạn mới có thể yêu cầu nhà in sửa lại lỗi của họ. Khi đi lấy thiệp cưới, cô dâu hoặc chú rể nên đi cùng một người thân trong gia đình hoặc một người bạn cẩn thận để giúp bạn kiểm tra kỹ từng chiếc thiệp.

Linh Linh