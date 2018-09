5 sai lầm uyên ương dễ gặp về thiệp cưới

Nhiều cô dâu chú rể thường đặt thiệp muộn, không kiểm tra cẩn thận các bản in... dẫn đến việc phải tốn thêm chi phí không cần thiết.

Thiệp cưới là chi tiết nhỏ, nhưng là ấn tượng đầu tiên mà uyên ương gửi tới khách mời. Để tránh được những điều đáng yêu, cô dâu chú rể cần biết rõ những sai lầm phổ biến để tránh.

Ảnh: P.P.D.

1. Đặt thiệp muộn

Nhiều uyên ương đợi tới trước đám cưới 1-2 tuần mới đặt thiệp cưới nhưng đó là một sai lầm vì bạn sẽ không có thời gian để chọn dịch vụ, chọn mẫu cũng như kiểm tra kỹ các chi tiết in trên thiệp. Càng gần ngày cưới, công việc sẽ càng bận rộn hơn nên cô dâu chú rể cần đặt thiệp sớm ít nhất trước một tháng.

2. Tự trang trí thêm thiệp hoặc làm thêm phong bì

Tự làm phụ kiện cưới là cách làm hay, nhưng điều này chỉ khả thi uyên ương có nhiều thời gian và có nhiều người trợ giúp. Có trường hợp cô dâu chú rể muốn làm thêm phong bì cho thiệp nên mua sắm nhiều nguyên vật liệu, nhưng cuối cùng thời gian không còn nhiều, cả hai không hoàn thành như kế hoạch nên toàn bộ phụ kiện đành bỏ đi lãng phí.

3. Không kiểm tra toàn bộ bản in

Đây là lỗi phổ biển gặp vì uyên ương không có nhiều thời gian để xem kỹ từng tấm thiệp. Thường khi lấy thiệp cưới, cô dâu chú rể cần kiểm tra tất cả các bản in để tránh trường hợp in lỗi, dính mực hay giấy không đẹp. Tốt nhất là cặp đôi cần xem lại tất cả bản in ngay tại cửa hàng để nếu có sai sót, bạn sẽ yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ sửa chữa ngay. Nếu việc này mất nhiều thời gian, mà thiệp lại có hàng trăm cái, uyên ương nên nhờ thêm bạn bè, người thân cùng làm, như vậy sẽ nhanh chóng hơn.

4. Chọn thiệp cưới kích thước lớn

Một số uyên ương muốn gây ấn tượng với khách mời nên đã lựa chọn thiệp lớn hơn bình thường. Nhưng điều này chỉ làm bạn tốn thêm chi phí cho phụ kiện cưới. Thực tế, nếu không có nhiều chi tiết, hình thức đặc biệt, thì tấm thiệp khổ lớn và khổ nhỏ không có quá nhiều khác biệt. Khách mời chủ yếu muốn nắm bắt thông tin về ngày tháng, địa điểm tổ chức đám cưới nên dù thiệp lớn hay nhỏ, họ cũng đều sẽ coi như nhau.

5. Gửi thiệp muộn

Cuối cùng, việc gửi thiệp muộn cũng là một trong những sai lầm mà cô dâu chú rể dễ gặp phải. Chỉ với vài ngày vội vàng, bạn khó có thể đưa thiệp tận tay cho tất cả khách. Kết quả, uyên ương quyết định chọn cách gọi điện mời thay vì gửi thiệp. Và một số thiệp đã in trước đó sẽ phải bỏ phí. Vậy nên cô dâu chú rể cần dành ít nhất 10 ngày đến một tuần để mời khách tới dự cưới.

Chỉ vài chi tiết tưởng như nhỏ trong quá trình chuẩn bị đám cưới nhưng cũng ảnh hưởng tới tâm lý hoặc ngân sách nên cô dâu chú rể cần dự tính trước và có cách làm hợp lý nhất.

Linh Linh