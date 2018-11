5 điều phải nhớ khi bạn muốn nói về kế hoạch đám cưới ở công sở

Không kể về đám cưới với những người không được mời... là gợi ý giúp bạn cư xử khéo léo ở chốn công sở.

Ảnh: Shutterstock

Việc lập kế hoạch cho lễ cưới không hề đơn giản bởi nó bao gồm hàng tá công việc lớn bé khác nhau. Bạn sẽ mất rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho đám cưới, không chỉ là chọn váy, nhẫn, thiệp mời mà còn nhiều việc không tên khác. Do đó, đôi khi bạn sẽ muốn kể về đám cưới của mình tại chốn công sở. Mặc dù điều này không có gì đáng chê trách nhưng đòi hỏi bạn phải khéo léo.

Không kể chuyện về đám cưới với những người mà bạn không mời

Bạn không nhất thiết phải mời tất cả đồng nghiệp tới dự đám cưới. Tuy nhiên, để không rơi vào tình trạng lúng túng, khó xử, bạn chỉ nên nói về đám cưới với những người nằm trong danh sách khách mời. Không ai có thể đổ lỗi cho bạn chỉ vì bạn đã không mời họ tới dự hôn lễ. Đừng tự biến mình trở thành người kém duyên khi tâm sự hàng tiếng đồng hồ về tiệc cưới với đồng nghiệp mà bạn không mời đến hôn lễ. Mặt khác, việc này có thể khiến những đồng nghiệp của bạn cảm thấy khó chịu, phật ý.

Hãy chờ cho đến khi có người hỏi về đám cưới

Bạn có đồng nghiệp chơi thân tại chỗ làm và người ấy không ngại tiếp chuyện với bạn hàng ngày để giải quyết rắc rối về việc mời ai, sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời ra sao. Tuy nhiên với phần lớn đồng nghiệp khác, chẳng mấy ai quan tâm về đám cưới của bạn thế nào. Xét cho cùng, họ còn có những mối lo lắng, bận tâm riêng trong cuộc sống, công việc. Vì thế, hãy chờ cho đến khi có người hỏi về đám cưới của bạn và hãy dành ra vài phút trò chuyện cùng họ. Họ sẽ vui vẻ lắng nghe vì họ đã chủ động hỏi về điều đó. Đây là cách tuyệt vời để bạn không trở thành người chỉ biết thao thao bất tuyệt về đám cưới ở chốn công sở.

Đừng 'lôi kéo' sếp giúp bạn lập kế hoạch cưới

Bạn có thể làm việc ở những nơi có môi trường thoải mái, có ông chủ giống như một người bạn thân nhưng trường hợp này chỉ là số ít. Bạn chỉ nên nói vài ba điều về đám cưới khi sếp chủ động hỏi rằng bạn đã chuẩn bị hôn lễ đến đâu. Nếu đặt mình vào vị trí của một ông chủ, hẳn bạn cũng không muốn nhân viên của mình chỉ tập trung chuẩn bị cho đám cưới thay vì làm việc.

Giữ thái độ cởi mở

Khi nói về đám cưới ở công sở, bạn sẽ nhận được nhiều lời khuyên và góp ý từ những đồng nghiệp đã lập gia đình. Cho dù được mời hay không, họ sẽ tư vấn cho bạn những kinh nghiệm rút ra từ đám cưới của họ và cuộc sống hôn nhân mà họ đang trải nghiệm. Một số câu chuyện mà họ kể sẽ mang chiều hướng tiêu cực và khiến bạn lăn tăn. Nhưng đừng quên giữ thái độ trung lập và cảm ơn họ vì lời khuyên. Nếu họ là bạn bè hoặc người thân của bạn, bạn có thể trao đổi thẳng thắn, nhưng ở chốn công sở, các góp ý này không đáng để bạn tạo nên một cuộc tranh luận gay gắt, khiến hình ảnh của bạn trở nên xấu đi.

Hãy nhớ rằng, bạn đang làm việc

Mặc dù lập kế hoạch cưới sẽ chiếm rất nhiều thời gian của bạn nhưng đừng bao giờ để nó ảnh hưởng đến công việc. Bởi sau khi đám cưới kết thúc, bạn vẫn phải quay trở lại với công việc. Bạn đang làm tốt công việc của mình và đừng để đám cưới phá hỏng điều đó. Ngoài ra bạn cũng không được trả công để nói hoặc lên kế hoạch về ngày trọng đại tại nơi làm việc. Do đó, hãy nhớ nguyên tắc "less is more" (ít hơn là nhiều hơn), tránh nói nhiều về đám cưới ở chốn công sở mà chỉ nên nhắn tin cho chồng sắp cưới, người thân, bạn bè về hôn lễ ở khoảng thời gian nhất định trong ngày.

Hằng Trần