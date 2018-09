4 điều có thể làm tuần trăng mật kém vui

Bị mệt mỏi sau chuyến đi, dị ứng với thời tiết, không hợp đồ ăn tại điểm đến là những vấn đề thường gặp của các cô dâu chú rể trong tuần trăng mật.

Tuần trăng mật nghĩa là kỳ nghỉ ngọt ngào, đáng nhớ nhất trong cuộc sống vợ chồng. Nhưng không phải lúc này khoảng thời gian này cũng diễn ra hoàn hảo nhất. Vẫn có những đôi uyên ương gặp phải những điều không vui và đôi khi phá hỏng kỳ nghỉ của họ. Cách tốt nhất để tránh những điều này là biết trước và có cách "đối phó" hiệu quả.

1. Say xe, say tàu hoặc sau máy bay

Điều dễ ảnh hưởng đến tâm trạng và cơ thể của bạn trong tuần trăng mật là bị không quen với việc di chuyển xa và cảm giác nôn nao khó chịu sau mỗi chuyến xe, chuyến tàu hay chuyến bay. Sau đám cưới, hầu hết cô dâu chú rể đều cảm thấy mệt mỏi, nên nếu không bị hối thúc quá mức về công việc, bạn nên đi hưởng tuần trăng mật sau khi hôn lễ kết thúc 2 - 3 ngày. Lúc đó bạn sẽ có thời gian để phục hồi sức khỏe.

Nếu là người dễ bị say xe hoặc say máy bay, cô dâu chú rể nên uống thuốc chống say trước chuyến đi và mang theo một số thứ giúp giảm say như kẹo cao su, vỏ bánh mỳ hay cam, quýt... Trên đường đi, bạn có thể ăn hoặc ngửi các loại hoa quả, đồ ăn này để chống lại cảm giác mệt mỏi, nôn nao. Chỉ khi cơ thể thực sự khỏe mạnh, cô dâu chú rể mới hào hứng hưởng thụ tuần trăng mật đáng nhớ.

2. Khách sạn không như ý

Hầu hết các đôi uyên ương đều đặt trước khách sạn cho tuần trăng mật và không biết tường tận phòng nghỉ của mình mà đánh giá dựa theo ảnh của nhà cung cấp. Đôi khi, cô dâu chú rể "không may" sẽ nhận được một căn phòng không thoải mái cho tuần trăng mật. Đó có thể là căn phòng nhỏ, không thoáng đãng hoặc ở quá gần khu trung tâm ồn ào hoặc thái độ phục vụ của nhân viên khách sạn không tốt... Chỉ một chi tiết nhỏ không thoải mái cũng có thể ảnh hưởng đến kỳ nghỉ ngọt ngào của bạn.

Trường hợp khác, nếu cô dâu chú rể chọn khu du lịch, resort nhưng nơi bạn chọn lại cách quá xa trung tâm, đi lại bất tiện hoặc đồ ăn khong hợp khẩu vị cũng là điều bất tiện. Để giải quyết những điều không vừa ý này, tốt nhất là bạn đổi sang khách sạn khác. Nếu không thể, bạn nên nói rõ với quản lý khách sạn về tuần trăng mật để mong được nhận những dịch vụ tốt nhất. Có nhiều khách sạn thường ưu đãi, đưa ra nhiều khuyến mại đặc biệt dành cho các cặp đôi đi nghỉ trăng mật và bạn đừng nên bỏ lỡ những điều này.

3. Cháy nắng

Đi nghỉ trăng mật ở biển mùa hè là lựa chọn phổ biến nhất của các đôi uyên ương. Cũng vì thế, bị cháy nắng là điều thường gặp và gây ra điều khó chịu không nhỏ. Khi bạn dành cả ngày dài trên bãi biển, da của bạn sẽ ửng đỏ, bỏng rát, thậm chí có thể đau đớn suốt tuần. Vì vậy cô dâu chú rể đừng quên chuẩn bị kem chống nắng và thường xuyên bôi kem trước khi ra khỏi phòng nghỉ.

4. Dị ứng đồ ăn hoặc dự ứng thời tiết

Khi tới vùng miền khác và đặc biệt là khi hưởng trăng mật ở nước ngoài, nhiều cô dâu chú rể chưa thích nghi được thời tiết mà bị mệt mỏi. Ngoài ra, ăn nhiều đồ ăn lạ cũng có thể làm bạn bị dị ứng. Việc này cũng ảnh hưởng nhiều tới sự vui vẻ của tuần trăng mật vì không ai muốn cả kỳ nghỉ chỉ nằm trong phòng với cơ thể mệt mỏi.

Nếu là người nhạy cảm với đồ ăn, bạn nên chọn các món ăn quen thuộc, không nên thử nhiều những món ăn địa phương. Khi du lịch ở nước ngoài, dù mùa hè nhưng các đôi uyên ương vẫn cần chuẩn bị thêm áo mỏng, khăn quàng để giữ sức khỏe.

Linh Linh