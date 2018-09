10 sao Việt trổ tài ca hát trong đám cưới

Cặp đôi Thanh Thanh Hiền - Chế Phong thể hiện nhiều ca khúc ở tiệc cưới, ca sĩ Lam Trường hát tặng cô dâu hay nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung khóc khi biểu diễn trong ngày cưới.

Trong đám cưới của mình, một số sao Việt khiến buổi tiệc thêm đáng nhớ bằng những màn biểu diễn ấn tượng. Trong đám cưới tối 14/3, cả gia đình Thanh Thanh Hiền - Chế Phong và các con đều thể hiện tài ca hát bằng nhiều tác phẩm thú vị. Trước đó, nhiều người nổi tiếng cũng chọn tiết mục mở màn là màn song ca cùng cô dâu hay hát tặng cô dâu như món quà lãng mạn.

1. Ca sĩ Thanh Thanh Hiền

Từng tiết lộ, đám cưới sẽ là bữa tiệc văn nghệ vui vẻ dành cho bạn bè nên vợ chồng Thanh Thanh Hiền - Chế Phong đã lên kịch bản cho đám cưới tối 14/3 với nhiều tiết mục thú vị. Không chỉ cô dâu chú rể thể hiện tài năng mà các con của nữ ca sĩ cũng dành tặng mẹ bài hát để chúc mừng hạnh phúc.

Mở đầu đám cưới, cô dâu Thanh Thanh Hiền xuất hiện với ca khúc 'Đừng ví em là biển'.

Sau đó, chú rể Chế Phong dành tặng những bài hát 'Một ngày không có em', 'Ngày vui qua mau' như lời tỏ tình dành cho cô dâu.

Những cô con gái của hai người cũng góp vui trong tiệc cưới của bố mẹ.

2. Ca sĩ Lam Trường

Cuối tháng 11/2014, ca sĩ Lam Trường tổ chức đám cưới với cô dâu Yến Phương tại TP HCM. Trước đám cưới, Yến Phương từng chia sẻ với Ngoisao.net, cô chỉ biết chú rể sẽ có một tiết mục đặc biệt. Ngày cưới, món quà bí mật đó chính là những ca khúc anh dành tặng người vợ trẻ.

Ca sĩ Lam Trường hát tặng cô dâu ca khúc Tình là nhớ.

Ngay sau đó, anh cùng các thí sinh The Voice Kids hát ca khúc "Như ánh ban mai" để đón cô dâu bước vào sân khấu làm lễ.

>> Xem clip Lam Trường hát 'Như ánh ban mai' đón cô dâu Yến Phương trong đám cưới

3. Ca sĩ Thu Thủy

Ngày 29/10/2014, ca sĩ Thu Thủy bí mật làm đám cưới với bạn trai lâu năm. Cuộc tình kéo dài gần 13 năm được đánh dấu bằng bữa tiệc thân mật, ấm cúng tại một nhà hàng ngoài trời ở quận 2, TP HCM. Đây là một trong những đám cưới bí mật nhất showbiz, vì mọi thứ diễn ra bất ngờ đến mức không rò rỉ bất kỳ thông tin nào trước đó. Trong đám cưới lãng mạn, Thu Thủy đã hát tặng chồng ca khúc Ngày của đôi ta.

Ca sĩ Thu Thủy cùng chồng tổ chức đám cưới đơn giản, ấm cúng.

Cô thể hiện ca khúc với phần lời là những tâm sự, nỗi lòng của chính Thu Thủy khi mong đến ngày cô và bạn trai được làm đám cưới.

>> Xem clip Thu Thủy hát trong đám cưới

4. Cựu ca sĩ Ngô Quỳnh Anh

Người đẹp Ngô Quỳnh Anh tổ chức đám cưới vào tháng 2/2014. Là người kín tiếng, đồng thời cô cũng đã giải nghệ gần 10 năm, nhưng trong đám cưới, cô như được trở lại vai trò ca sĩ khi dành tặng bài hát cho chồng.

Ngô Quỳnh Anh thể hiện một ca khúc tiếng Anh khi từ từ tiến về phía chú rể.

Vợ chồng cựu ca sĩ Ngô Quỳnh Anh xúc động tiến tới sân khấu làm lễ.

5. Ca sĩ Đăng Khôi

Tháng 11/2013, ca sĩ Đăng Khôi kết hôn cùng cô dâu Thủy Anh. Trước đám cưới, Đăng Khôi đã chia sẻ, anh sẽ dành tặng một ca khúc cho vợ. Trước khi hôn lễ diễn ra, cả hai đã tới khách sạn cử hành hôn lễ để tập dượt lại.

Cập uyên ương đến khách sạn từ lúc 17h để Đăng Khôi tập lại ca khúc "Yes, I do" mà anh đã nhờ nhạc sĩ Dương Khắc Linh viết nhạc. Phần lời bài hát được hoàn thành bởi Đăng Khôi và Trang Pháp. "Yes, I do" kể về tình yêu tám năm của Đăng Khôi và Thủy Anh.

Đăng Khôi vừa hát vừa quỳ xuống đón cô dâu Thủy Anh khi cô bước vào lễ đường.

Ca khúc "Yes, I do" mà anh thể hiện trong đám cưới kể về tình yêu 8 năm của hai người.

>> Xem clip Đăng Khôi hát trong đám cưới

Linh Linh