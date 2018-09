Một tình yêu xa thì đã sao khi hai trái tim luôn hướng về nhau. Khoảng cách có là gì khi trong ta niềm tin nhiều lắm.

Bạn Lê Thị Bích Huyền chia sẻ: Giữa muôn nghìn con người, ta gặp được nhau đã là cái "duyên" và đến được với nhau là nhờ cái "phận". Duyên do may rủi. Phận số mong manh. Không phải ai cũng may mắn nhận được hai từ cả "duyên" và "phận". Vì thế hãy trân trọng những gì mà tạo hoá đã ban cho chúng ta có anh nhé!

Một tình yêu xa thì đã sao khi hai trái tim luôn hướng về nhau. Khoảng cách có là gì khi trong ta niềm tin nhiều lắm. Dù là khó khăn, là vất vả, là tủi thân, là chờ đợi mỏi mòn. Hãy vững tin vào tình yêu của chúng ta anh nhé! Rồi mai, tất cả sẽ được đền đáp mà thôi, cuộc đời luôn công bằng cho tất cả.

