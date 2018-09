Yêu chán rồi, mình cưới nhau thôi!

Anh sẽ không nghi ngờ để tình ta chớm tắt. Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt. Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây.

Bạn Lương Công Đài chia sẻ:

Anh sẽ không nghi ngờ để tình ta chớm tắt

Anh sẽ không bao giờ để em rơi nước mắt

Anh sẽ không bao giờ để em buồn dù chỉ là vài giây

Anh sẽ lặng im những khi em hay cáu gắt

Anh sẽ yêu em hơn bản thân, anh hứa chắc

Marry me, just marry me!

* Mời độc giả tham dự cuộc thi Ảnh cưới đẹp tháng 4 và 5 để có cơ hội nhận quà tặng là voucher mua hàng giá trị của thương hiệu đồ da cao cấp Gurkha. Xem chi tiết tại đây.