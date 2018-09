Vì anh sinh ra để thuộc về em

Thời gian chỉ là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em. Và tình yêu của dành cho em sẽ vẫn mãi mãi như lần đầu anh gặp em.

Bạn Phạm Duy Hải chia sẻ: Em chính là món quà đặc biệt nhất mà thượng đế đã ban tặng dành cho anh. Với anh tình yêu không thể đo bằng thời gian hay khoảng cách. Thời gian chỉ là minh chứng cho tình yêu của anh dành cho em. Và tình yêu của dành cho em sẽ vẫn mãi mãi như lần đầu anh gặp em.

"Love can touch us one time

And last for a lifetime

And never let go till we're one

Love was when I loved you

One true time I hold to

In my life we'll always go on".

